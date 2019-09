Dos jóvenes actores serán los protagonistas de una nueva edición de la leyenda de Los Amantes de Teruel

Publicado 03/09/2019 10:17:29 CET

Por primera vez el padre de Diego de Marcilla será su padre en la vida real que, a su vez, también interpretó el papel de Diego en 2007

TERUEL, 3 Sep.

La nueva edición de la Leyenda de los Amantes de Teruel estará protagonizada por dos jóvenes actores turolenses, Alba Sánchez e Israel Bujeda, que encarnarán los papeles principales de Isabel y Diego.

La Leyenda de los Amantes de Teruel comenzará el próximo 4 de octubre con La Partida de Diego y continuará el 20 de febrero con las Bodas de Isabel de Segura.

El salón de plenos del Ayuntamiento de Teruel ha acogido a todos los actores que esperaban conocer el reparto de esta edición de leyenda, en total, más de 70 papeles para los que se han recibido en torno a 150 solicitudes y entre los que destacan el papel de Isabel y Diego, los grandes protagonistas de esta historia de amor que se convertirán en embajadores de la ciudad a lo largo de esta edición.

El momento más emotivo ha sido cuando se ha dado a conocer el hombre de los protagonistas: Alba Sánchez e Israel Bujeda, dos jóvenes actores con amplia trayectoria en la Fundación Bodas de Isabel y muy queridos entre los voluntarios, han informado desde la organización en una nota de prensa.

Además, en esta ocasión, se da la circunstancia de que el padre de Israel, Ángel Bujeda, interpretó a Diego en el año 2007 y para ambos "era un sueño volver a vivir esta experiencia en la familia" además, será el propio Ángel quien interprete a Martín de Marcilla, padre de Diego, lo que hará aumentar, todavía más, la carga emotiva de muchas de las escenas que se vivirán en esta nueva edición.

Además de los personajes principales, se repartirán en total 70 papeles que incluyen las actrices y danzantes que participarán en la escena de la Mujer que Espera. Este año habrá también una escuela de escuderos y otra de damas en la que participarán los jóvenes actores de las Bodas de Isabel y más de 10 asociaciones culturales colaborarán en las actividades.

ENSAYOS DE LA PARTIDA DE DIEGO

Este martes, 3 de septiembre, comienzan los ensayos para la Partida de Diego que se celebrará del 4 al 6 de octubre coincidiendo, una vez más, con el Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas.

Para esta IX edición de la Partida de Diego, se prepararán un total 19 actuaciones entre escenas teatrales, talleres de danzas y desfiles: 9 escenas propias de la leyenda y 10 históricas basadas en el año 1212 en Teruel representando el llamamiento a la cruzada por Honorio III y la participación del Concejo de Teruel con el Rey de Aragón Pedro II el Católico en la misma.

"ISABEL"

Alba Sánchez nace en Sagunto hace 22 años, aunque vive en Teruel desde que solo tenia un mes de vida. Actualmente trabaja en un supermercado, empleo que compagina con sus estudios de grado superior de higiene bucodental. Además, también tiene el grado medio de técnico de farmacia y parafarmacia.

Este es el quinto año consecutivo que actúa en las Bodas de Isabel, aunque de pequeña también lo hizo interpretando a la sobrina de Azagra.

A Alba le animó a participar su madre y cada año ha ido mejorando gracias a su entrega en los talleres y ensayos realizados con los directores de la Fundación.

Respecto al reto de interpretar a Isabel, Alba ha comentado: "es una ilusión ya que cada año me emociono más viviendo La Partida de Diego y las Bodas de Isabel. Quiero disfrutar, pasármelo bien, emocionarme y sobre todo vivir esta experiencia como algo inolvidable".

"DIEGO"

Israel Bujeda, nace en Teruel hace 23 años. En la actualidad trabaja como monitor deportivo y es estudiante del grado de Ingeniería Civil en la Universidad Politécnica de Valencia.

Sobre su participación en las Bodas de Isabel ha relatado que es su segundo año con La Fundación después de 7 años en los que ha participado siendo un niño. Un gran aficionado al teatro, dice que disfruta mucho interpretando al argumentar: "saca lo mejor de mí y me llena por completo". En esta faceta suya, se siente muy apoyado por su familia y por su pareja ya que son conocedores de la importancia que tiene para él y por eso, siempre le han animado.

Para Israel ser Diego supone hacer realidad un sueño que ha tenido desde que su padre interpretó este papel en 2007. "Es algo que significa muchísimo para mí, lo he vivido en casa y es la ilusión de mi vida. Siempre he creído que podría hacerlo y que si algún día me tocaba daría lo mejor de mí mismo"