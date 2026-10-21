La DPT apoya la creación de una marca de garantía 'Rosa de Teruel'

Presentación de la marca 'Rosa de Teruel'. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Teruel apoya la creación de una marca de garantía bajo el nombre Rosa de Teruel, a través de un convenio firmado con la Asociación de Estudios Agronómicos de Teruel (ITEA), que ayudará a esta entidad a la promoción y el desarrollo de plantas aromáticas y medicinales, con especial enfoque en el cultivo de la rosa de la variedad Damascena en esta provincia.

A través del acuerdo, la institución apoyará con 5.000 euros a esta entidad que prevé la creación de la marca de garantía 'Rosa de Teruel', con la gestión y formalización del distintivo de calidad para certificar que los productos cumplen con los requisitos de procedencia geográfica y estándares comunes.

"Hacer cosas diferentes, promocionar nuestra provincia con productos excelentes, es lo que siempre venimos impulsando a través de las denominaciones de origen, de los productos de calidad, tener una trazabilidad, tener una seguridad", ha dicho el presidente de la DPT, Joaquín Juste.

También ha destacado en este caso que se trata de "un producto nuevo, de calidad, excelente", algo en lo que ha coincidido el diputado de Agricultura y Ganadería Miguel Ángel Navarro, que ha recordado que desde la institución provincial se apoya con convenios de promoción a los distintos productos de calidad diferenciada de la provincia.

Actualmente los productores de rosa de la provincia que forman parte de la asociación están comercializando hidrolato de rosa, como un tónico facial ecológico cien por cien natural de Rosa de Teruel, a través de la web rosar.es y en algunas farmacias de Teruel, aunque están buscando nuevos puntos de comercialización. El producto, único en España, se destila también en Teruel y están investigando para poder conseguir esencia y también sumar a más productores al proyecto.

Dentro de las actuaciones que contempla el convenio figura una investigación realizada en colaboración con el Centro de Transferencia Agroalimentaria del Gobierno de Aragón (CITA) centrada en el estudio del abonado, las necesidades alimenticias de las plantas y el control de plagas como el pulgón. A su vez, se contempla un estudio de calidad del producto, mediante un análisis técnico de los productos derivados para conocer sus características y presentarlo a potenciales clientes.

Además, se contempla la participación en eventos especializados del sector de la cosmética ecológica, incluyendo la asistencia a la feria 'Biocultura en Madrid' y la prospección de otros certámenes nacionales e internacionales junto a la Cámara de Comercio. En esta línea, se incluyen jornadas de divulgación y organización de charlas informativas.

Por último, se incluye la producción de un vídeo promocional sobre la recogida y destilación de la rosa, la elaboración de un portfolio de marca y la creación de merchandising.