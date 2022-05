La DPT cierta una campaña de vialidad invernal "anómala", con escasos periodos de nieve y fuera de la época habitual

TERUEL, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Teruel (DPT) ha cerrado la campaña de vialidad invernal 2021-2022, que ha considerado "anómala, con escasos periodos de nieve y fuera de la época habitual", tras dos inviernos con temporales de nieve, frío y hielo históricos en la provincia, como Gloria y Filomena.

En esta ocasión, se han producido pocos episodios de nieve y hielo y los dos más importantes, sin ser excepcionales, se dieron al inicio de la campaña, que comenzó el 15 de noviembre, y ya finalizada --concluyó el 15 de abril--, pero sin consecuencias importantes para la circulación, ha explicado la institución provincial en una nota de prensa.

Ese es el balance que ha hecho el vicepresidente de la Diputación de Teruel y diputado delegado del Servicio de Vías y Obras, Alberto Izquierdo, de una campaña que, ha recordado, tenía como novedades el refuerzo del operativo con una máquina instalada en Orihuela del Tremedal y un nuevo silo vertical en Ráfales para mejorar la carga de los equipos en la comarca del Matarraña.

En el último episodio de nieve, los equipos cedidos por convenio a los municipios de las zonas altas de la provincia ya se habían trasladado a la capital al haber concluido la temporada, pero "se llevaron a cabo los trabajos con eficiencia gracias a personal propio del Parque de Maquinaria", ha dicho Izquierdo.

Esto ha sido así teniendo en cuenta además que no fue un temporal excepcional "puesto que las temperaturas no fueron excesivamente bajas y el episodio no se alargó en el tiempo, lo que permitió realizar los trabajos sin que se produjeran incidencias destacadas, más allá de situaciones aisladas en zonas muy altas de la provincia", han apuntado desde la DPT.

"Los temporales históricos de las dos últimas campañas nos han servido para mejorar nuestros procedimientos, porque nos han puesto a prueba en condiciones muy difíciles", ha destacado Izquierdo, en cuestiones como la coordinación y la rapidez en las actuaciones.

"El operativo ha ganado en eficacia en estas últimas temporadas, entre otras cosas porque las máquinas que realizan la limpieza viaria parten desde los municipios altos, que es donde se registran los problemas más importantes cuando hay episodios de nieve", ha recordado el vicepresidente sobre la filosofía de trabajo en la organización de los equipos, pero "este año, con esta nevada fuera de temporada, también hemos demostrado que el operativo es versátil y puede adaptarse a situaciones no previstas".

ACCIONES

La DPT ha recordado que uno de esas situaciones obligó, en este último episodio de nieve, a desplegar equipos para atender a los ocupantes de un vehículo que había quedado atascado en un ventisquero en la pista que discurre entre Allepuz y Valdelinares, por lo que Izquierdo ha vuelto a recordar que hay que tener mucha precaución al circular especialmente por determinadas vías, "que discurren por cotas altas".

En ellas, las condiciones de circulación pueden complicarse rápidamente, "por lo que volvemos a reiterar que los conductores se informen antes de salir de casa y eviten si no es imprescindible estas vías cuando la previsión meteorológica apunta nevadas".

La campaña de vialidad invernal de la DPT comenzó oficialmente el 15 de noviembre de 2021, con 20 equipos, entre propios de la Diputación de Teruel y los conveniados con otras Administraciones públicas y contratados, que conforman un operativo de medio centenar de personas. La limpieza de las carreteras de la provincia de Teruel en los temporales de nieve la realizan tres administraciones, con medios también de ayuntamientos y comarcas.

Mientras que el Gobierno central, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se ocupa de la limpieza en las vías de su titularidad --carreteras nacionales y autovía-- la institución provincial y el Gobierno de Aragón desarrollan su trabajo en virtud de un convenio de colaboración que hace un uso más eficiente de los recursos en las cotas más elevadas de la provincia.

Este convenio se firmó de manera actualizada el 14 de marzo de 2019 y por cuatro anualidades. En cumplimiento de este acuerdo, la Diputación acomete la limpieza de 670 kilómetros de carreteras de la Red Autonómica. En el resto de zonas de cotas más bajas, cada administración realiza la limpieza en las carreteras de su titularidad.

PROTOCOLO

La Diputación despliega el operativo de vialidad invernal siguiendo un Protocolo de actuación en caso de grandes nevadas, redactado en 2015, y que se activa a partir de los avisos de previsión meteorológica emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y que comprenden tres niveles: Alerta amarilla, naranja o roja; PreEmergencia y Emergencia. Cada uno de esos niveles establece una activación de medios.

El protocolo establece además 13 rutas de limpieza para atender a las carreteras que se limpian por convenio con el Gobierno de Aragón y 5 zonas de trabajo que limpian los equipos conveniados con las distintas comarcas o ayuntamientos.

Estas zonas incluyen, desde la ciudad de Teruel, hacia el sur y el oeste, abarcando la Sierra de Albarracín, parte del Alto Jiloca y de las Cuencas Mineras así como parte de la Comunidad de Teruel y de la del Matarraña. En las comarcas del Maestrazgo, Bajo Aragón, Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos hasta Montalbán, el convenio establece que cada Administración asume la limpieza de las carreteras de las que son titulares.

Dentro de las zonas conveniadas, existen carreteras no catalogadas que limpia la Diputación municipal por ser el único acceso a municipios. Éstas son las de acceso a Almohaja; la carretera que comunica Rubiales, Tormón, Alobras y Veguillas; la carretera de acceso a Corbatón; la carretera de acceso a Cuevas de Portalrubio y la carretera de acceso a Cervera del Rincón.

ZONAS MÁS ALEJADAS

En las zonas más alejadas de los Parques de Maquinaria, que la Diputación de Teruel tiene en Teruel y Alcañiz, la fórmula adoptada para su limpieza es la formalización de convenios con diferentes ayuntamientos y comarcas. Esta fórmula se utiliza tanto para la limpieza de vías propias de la Diputación, como para reforzar el dispositivo en las zonas asignadas mediante el convenio con el Gobierno de Aragón.

Así, la Diputación de Teruel cuenta con convenios con las siguientes Administraciones: Ayuntamiento de Guadalaviar, Ayuntamiento de Gúdar, Ayuntamiento de Fortanete, Ayuntamiento de Camarena de la Sierra, Ayuntamiento de Orihuela del Tremedal, Comarca del Matarraña y Comarca del Maestrazgo.

Además, la aplicación IGLÚ permite que se puedan reportar los datos de incidencias en las carreteras de las que son titulares y que de este modo aparezca su situación en tiempo real en la página web de la Dirección General de Tráfico.

La Diputación de Teruel se ha incorporado a este sistema en las últimas campañas, de manera que la información del estado de las carreteras provinciales aparece de manera actualizada en la web de Tráfico, y así se presenta como una única fuente de consulta para el ciudadano. La información completa del estado de las carreteras de toda la provincia aparece centralizada en la siguiente web 'http://infocar.dgt.es/etraffic/'.