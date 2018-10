La DPZ asumirá los gastos de funcionamiento y transporte de Ecoprovincia

Publicado 19/10/2018 13:31:32 CET

ZARAGOZA, 19 Oct.

El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, ha avanzado este viernes que la institución asumirá los gastos de funcionamiento y de transporte vinculados al proyecto Ecoprovincia, el servicio público que permitirá que todos los municipios zaragozanos lleven sus residuos al Centro de Tratamiento (CTRUZ) de Zaragoza y puedan cumplir la directiva europea que les obliga a reciclar el 50 por ciento de sus basuras en el año 2020.

Así lo ha explicado Sánchez Quero en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el V Foro de Alcaldes que ha celebrado la DPZ en la Ciudad Escolar Pignatelli. Además de construir las plantas de transferencia necesarias, la Diputación también pagará los costes de transporte y mantenimiento, por lo que las localidades solo tendrán que abonar la tasa por el uso del CTRUZ.

"Llevamos un año trabajando" en este proyecto que permitirá a los municipios cumplir la normativa europea en 2020, ha remarcado Sánchez Quero, al indicar que "por responsabilidad institucional" el equipo de gobierno de la DPZ ha buscado una solución para que todas las localidades cumplan con la ley.

"Dada la buena gestión económica que hemos realizado en estos tres años, ya que cuando tomamos posesión en 2015 teníamos 32 millones de euros de deuda y ahora estamos a cero, vamos a construir seis plantas de transferencia de residuos ubicadas estratégicamente en puntos" de la provincia --en Calatayud, La Almunia de Doña Godina, Ejea de los Caballeros, Borja, Alagón y Quinto-- y se invertirán 4.398.000 euros en su construcción, "íntegramente aportados por la DPZ".

Además, "dada la buena salud financiera que tenemos, la Diputación se va a hacer cargo también del transporte desde las estaciones de transferencia hasta el CTRUZ. De esta forma, aportaremos 1,6 millones al año para el transporte", por lo que "estamos subvencionando indirectamente a los vecinos de la provincia".

Los ayuntamientos "única y exclusivamente" tendrán que pagar la tasa que establece el Ayuntamiento de Zaragoza por el reciclado de las basuras, que en estos momentos está en 26,4 euros. "Si tenemos en cuenta que los ayuntamientos ya están pagando en la actualidad de tasa de vertido a los vertederos de Calatayud y de Ejea de unos 17 o 18 euros, el incremento que supondrá por tonelada a los municipios es de nueve euros" y el aumento para los vecinos por recibo y año "es de unos 5 euros, cantidad considerable, pero que se puede asumir".

AVANZADA EN LA ALMUNIA

"Desde Diputación de Zaragoza lo único que estamos haciendo es apoyar a los municipios para que cumplan la ley", ha insistido Sánchez Quero, al detallar que la estación de transferencia de residuos que se encuentra más avanzada es la de La Almunia, donde "nos han cedido el terreno y hemos encargado la ejecución del proyecto".

"En función de cómo aporten los suelos a la DPZ iremos encargando los proyectos y, a lo largo de 2019, espero que estén todas las plantas de transferencia ya construidas", ha comentado el presidente de la DPZ.

Asimismo, la institución provincial establecerá un mecanismo compensatorio para los 20 municipios de la Mancomunidad Central de Zaragoza. Como esas localidades ya están llevando sus residuos al CTRUZ, lo lógico es que no se incorporen al proyecto Ecoprovincia. No obstante, para no generar agravios, la DPZ les pagará una parte de los gastos de transporte de sus basuras hasta la capital.

POLÍTICA AUTONÓMICA

Por su parte, el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda (PP), ha aseverado que la política de residuos "debería ser autonómica, no provincial", para no tener un planteamiento diferente a las provincias de Teruel y Huesca.

En cuanto a las tasas que repercutirán en los ciudadanos, Aranda ha precisado que "ahora lo que paga un ciudadano de Calatayud por el tratamiento de una tonelada de residuos es 7,99 euros y la situación ahora con el CTRUZ pasa a 47 euros", ha sostenido, sin tener en cuenta los nuevos gastos que asumirá la DPZ.

"No estamos en contra de las plantas de transferencia, pero la administración autonómica podría haber diseñado una serie de plantas de reciclaje" para implantar una política de residuos "más adecuada" porque "en pleno debate sobre la despoblación las zonas fuera de Zaragoza van a tener un serio problema y los residuos van a ser muchísimo más caros para los ciudadanos de fuera de Zaragoza que para el resto", ha reiterado.

El portavoz del grupo Popular en la DPZ, Francisco Artajona, ha aclarado que esta formación apoya el proyecto Ecoprovincia, "pero es muy caro para los municipios" dado que el equipo de gobierno de Zaragoza en Común ha acordado una subida "del 75 por ciento en la tasa de vertidos".

Ha propuesto que se inicie una negociación entre el Gobierno aragonés, la DPZ, los municipios y el Ayuntamiento de Zaragoza para que las localidades zaragozanas "no sean las paganas de esta situación", ha sentenciado.