La DPZ concede el XXXVI Premio Santa Isabel de narrativa a José María Milagro-Artieda por 'Butano'

José María Milagro-Artieda ha ganado el XXXVI premio Santa Isabel de narrativa por 'Butano'. - DPZ

ZARAGOZA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha concedido el XXXVI Premio Santa Isabel de narrativa al zaragozano José María Milagro-Artieda por su obra 'Butano'. El galardón está dotado con 5.000 euros y la publicación de la obra que se presentará con la mayor brevedad.

El jurado, formado por los escritores Julio José Ordovás, Marta Borraz y Pilar Aguarón, ha acordado por unanimidad su "esmerada" recreación del accidente ocurrido en la planta de 'Butano' en Utebo en 1976, y el impacto que tuvo en esa generación, desde el punto de vista y la curiosidad de un adolescente. La obra ha destacado por su calidad literaria, emotividad y realismo.

En total se han presentado 35 obras a esta edición, han indicado desde la institución provincial.

JOSÉ MARÍA MILAGRO-ARTIEDA

El autor José María Milagro-Artieda es turiasonense de nacimiento (1962) y estudió Filología Inglesa en la Universidad de Zaragoza. Ha ejercido como profesor de Enseñanza Secundaria en Cataluña, Aragón y Madrid. Actualmente está retirado de la docencia.

Ha publicado las novelas 'No es suficiente' (Madrid, 2000) y 'Parece septiembre' (Madrid, 2008). Su tercera novela 'Indicios Alarmantes' (2017) permanece inédita.

En 2023 ganó el XXXIII Premio Isabel de Aragón, Reina de Portugal de Narrativa 2023, concedido por la Diputación Provincial de Zaragoza (España), que pasó a formar parte de la Colección Baltasar Gracián de esta institución. Ha publicado más de una decena de poemarios, algunos premiados como 'Los Cínifes Versados' (2005) y 'Horizonte de Sucesos' (2010).

LA NOVELA

"Aún no había cumplido quince años y aquella mañana de junio estuve a punto de morir". Así comienza 'Butano', con una afirmación que implica un hecho histórico. Cualquiera puede acercarse a la hemeroteca y recordar los detalles de la catástrofe sucedida aquel día de San Juan de 1976 en la factoría de Butano de Utebo (Zaragoza).

El narrador de la historia, Ángel Medrano ('Lito') la recuerda casi cincuenta años después, ya que estuvo a punto de ser una víctima más, la decimocuarta, de aquel suceso terrible.

La novela, más allá de los hechos reales que se cuentan en los primeros capítulos, narra la historia --esta sí es ficticia-- de un chico de unos quince años desde entonces hasta el mismo día 24 de junio de 1979, tres años más tarde, cuando se inaugura el monumento en recuerdo de las víctimas.

Tres años esenciales en el desarrollo y la formación de un adolescente, en los que suceden bastantes acontecimientos, tanto al personaje principal como a los que le rodean y, por supuesto, a la sociedad española de lo que luego se llamó la Transición.

En sus páginas se asiste a sus problemas existenciales, los amores primeros y también las primeras decepciones, la relación con su familia, que a veces es menos tranquila de lo deseable, los conflictos con los estudios y la vida escolar, las amistades cambiantes y su influjo en esa etapa convulsa en que empieza a desarrollarse la personalidad del hombre que luego será.

Lito aprende en qué consiste ser adulto, las posibilidades y la responsabilidad que llevan consigo, en el disfrute y el sufrimiento que conlleva eso que llamamos "vida". El autor advierte que la historia está contada con una prosa ligera y de fácil lectura, en la línea de sus últimas novelas.

Por ello, las tribulaciones del adolescente se describen con frescura y un fino sentido del humor que alivian la posible densidad del tema y hacen sus páginas realmente agradables de leer. Los sucesos y las reflexiones del narrador van variando con agilidad, de modo que no dan lugar a que el lector se aburra. El tratamiento del lenguaje es más sofisticado, pero igual de ligero y amable.