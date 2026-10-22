La DPZ renueva con 162.000 euros su convenio con la Federación Aragonesa de Solidaridad

La diputada delegada de Cooperación y Solidaridad Internacional, Nerea Marín, y la presidenta de la FAS, Isabel Funes, en la renvación del convenio de colaboración entre ambas instituciones este jueves, 22 de octubre. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha renovado su convenio de colaboración con la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), al que destinará 162.000 euros durante los ejercicios de 2026 y 2027, en un contexto de retroceso de los recursos públicos para cooperación al desarrollo en Aragón. El acuerdo permitirá mantener el trabajo conjunto de las más de de 60 organizaciones que integran la federación, reforzar su coordinación y acercar a la ciudadanía la importancia de la solidaridad internacional.

La renovación se ha presentado este jueves, 22 de octubre, en la sede de la institución provincial por la diputada delegada de Cooperación y Solidaridad Internacional, Nerea Marín, y la presidenta de la FAS, Isabel Funes. Ambas han remarcado la necesidad de sostener estas políticas en un momento que han descrito como especialmente difícil para las entidades y las organizaciones que trabajan por los derechos humanos.

"En estos momentos, la cooperación pende de un hilo; la cooperación en Aragón se ha dejado caer", ha apuntado Marín, quien ha reivindicado que la DPZ "va a seguir apostando y trabajando por la cooperación al desarrollo y la solidaridad internacional". La diputada ha explicado que el convenio asciende a 162.000 euros, repartidos en dos anualidades de 81.000 euros cada una, y ha subrayado que la federación agrupa a más de 60 organizaciones y ONG de la comunidad.

El acuerdo financiará actividades de formación especializada, asesoramiento técnico, coordinación entre entidades, acceso a fondos europeos y campañas de sensibilización. Asimismo, contempla la elaboración de un informe sobre el sector de la cooperación en Aragón, con el propósito de mejorar la transparencia y dar visibilidad al trabajo de las organizaciones.

"No basta con financiar proyectos concretos. También hay que sostener el trabajo cotidiano, muchas veces invisible, de quienes coordinan, forman y acompañan a las organizaciones que trabajan por los derechos humanos y contra las desigualdades", ha defendido Marín, que ha insistido en que la cooperación constituye una responsabilidad de las políticas públicas, recogida tanto en la legislación como en los compromisos internacionales.

UN CONVENIO PARA MANTENER LA ESTRUCTURA DE LAS ONG

Por su parte, Funes ha alertado de que Aragón atraviesa el momento de menor financiación para cooperación al desarrollo de los últimos 25 años. "Somos ONG plurales, diversas, que tenemos como objetivo estar unidas para defender la cooperación al desarrollo", ha manifestado, antes de advertir de que las entidades afrontan un escenario complicado, marcado por la reducción de recursos y una mayor crispación social.

La presidenta de la FAS ha sostenido que la educación para el desarrollo sitúa en el centro "la justicia social, la cooperación y la solidaridad", valores que considera especialmente necesarios en el contexto actual. "La cooperación no le quita el sitio a nadie; todo lo contrario, nos une y nos hace más fuertes", ha asegurado.

En este sentido, ha subrayado que el convenio permitirá reforzar la labor de acompañamiento a las organizaciones y su interlocución con las administraciones públicas. La federación pretende desarrollar actividades de pedagogía ciudadana para explicar qué hacen las entidades y por qué la cooperación internacional tiene repercusiones en la sociedad.

Funes ha reivindicado, además, el valor de la cooperación descentralizada impulsada desde los municipios y las diputaciones, al considerar que permite estrechar lazos entre las entidades locales y las comunidades con las que trabajan. "La cooperación tiene que estar cerca de la ciudadanía", ha señalado, al tiempo que ha defendido que la solidaridad y la justicia social no entienden de fronteras.

LA DPZ AUMENTA UN 15% SU CONVOCATORIA DE AYUDAS

La renovación del convenio se suma a la convocatoria de ayudas de cooperación internacional de la DPZ para 2026, dotada con 2.854.000 euros, un 15 por ciento más que el año anterior. Marín ha recordado que el respaldo provincial no se limita al acuerdo con la FAS, sino que además incluye esta línea de financiación y la Cátedra de Solidaridad, en la que participa la federación junto a la universidad.

La diputada ha contrapuesto este compromiso al retroceso de otras administraciones y ha asegurado que la institución provincial continuará colaborando con las ONG de desarrollo y las asociaciones de solidaridad. "En un momento tan oscuro para la cooperación, el desarrollo y la solidaridad internacional, administraciones públicas como la DPZ están dando ejemplo de cómo se debe trabajar con las políticas públicas", ha afirmado.

Marín ha concluido que la Diputación seguirá tendiendo la mano a las entidades que, a su juicio, contribuyen al bienestar colectivo, mientras la FAS confía en que la financiación estable permita mantener y reforzar el trabajo de sus organizaciones durante los próximos dos años.