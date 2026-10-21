La DPZ y Unizar crearn una cátedra para promover la investigación del agua, la salud y el bienestar

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ZARAGOZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza han puesto en marcha la Cátedra Agua, Salud y Sociedad, una iniciativa destinada a promover la investigación, la formación y la divulgación en torno al agua y sus aplicaciones para la salud y el bienestar, con especial atención al termalismo y la hidroterapia.

La nueva cátedra se ha presentado oficialmente este miércoles en una jornada en la que han participado expertos y representantes de los balnearios aragoneses, del IMSERSO, de la DPZ y de la Universidad, entre otras entidades.

Además de presentar la nueva cátedra institucional, la jornada ha buscado poner en valor el patrimonio termal de Aragón, escuchar al sector y recoger aportaciones para orientar futuras líneas de trabajo y contribuir a una estrategia compartida para el termalismo aragonés.

El encuentro ha sido inaugurado por el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, y el vicerrector de Innovación, Transferencia y Formación Permanente de la Universidad de Zaragoza, Manuel González Bedia.

"Desde la Diputación de Zaragoza llevamos más de 30 años organizando nuestro programa de termalismo social con un doble objetivo: facilitar el acceso a los tratamientos a las personas jubiladas de la provincia y apoyar a los balnearios zaragozanos, que son un motor de desarrollo para sus comarcas", ha destacado Sánchez Quero.

"Con la Cátedra Agua, Salud y Sociedad damos un paso más. Queremos impulsar la investigación sobre el agua y sus aplicaciones terapéuticas, generar conocimiento riguroso y contribuir a que los balnearios zaragozanos puedan responder a los retos y necesidades actuales".

"Para la Universidad de Zaragoza, esta cátedra es un buen ejemplo de colaboración entre instituciones y de conexión con el tejido productivo y social en torno a una temática de gran relevancia para Aragón. El agua es un recurso muy valioso que nos conecta con nuestra historia y representa también una oportunidad para el futuro", ha señalado González Bedia.

El director de la Cátedra Agua, Salud y Sociedad, José Miguel Tricás, ha impartido la conferencia inaugural. "El futuro del termalismo aragonés pasa por sumar esfuerzos y construir una visión compartida. La cátedra quiere contribuir a ese propósito identificando los retos y oportunidades del sector y promoviendo iniciativas de investigación, innovación, formación y divulgación relacionadas con el agua, la salud y el bienestar", ha manifestado.

"Queremos favorecer la creación de conocimiento sobre el 'salus per aquam', el termalismo, la hidroterapia y el aprovechamiento racional del agua, así como desarrollar iniciativas de formación práctica".

ACTIVIDAD DE LA NUEVA CÁTEDRA

La Cátedra Agua, Salud y Sociedad cuenta con una aportación de 60.000 euros de la Diputación de Zaragoza para sus dos primeros años de funcionamiento.

Según recoge el convenio firmado por ambas instituciones, desarrollará actividades para apoyar e incentivar trabajos de investigación, especialmente en los ámbitos del termalismo y la hidroterapia; respaldar tesis doctorales y trabajos de fin de estudios; promover iniciativas de formación; organizar actividades de comunicación y divulgación, como conferencias, seminarios y cursos; conceder premios; y facilitar la conexión entre centros de innovación y emprendedores de la provincia en el campo de la salud a través del agua.

La jornada de presentación La jornada ha incluido dos mesas temáticas para abordar los principales retos y oportunidades del termalismo aragonés desde distintas perspectivas. La primera, dedicada a los balnearios de Aragón, ha reunido a representantes de algunos de los principales establecimientos termales de la comunidad autónoma.

Moderada por el profesor Chaime Marcuello Servós, ha contado con las intervenciones de Gustavo Moreno Herrero, del Balneario de Alhama; Pedro Villanueva, de los balnearios de Ariño y Segura de Baños; Pepe Franch Aventín, del Balneario Vilas del Turbón; Paloma Ferreira, del Balneario de la Virgen de Jaraba; y Miguel Mirones, del Balneario Termas Pallarés de Alhama.

La segunda mesa, centrada en el termalismo social y moderada por la profesora María Orosia Lucha López, ha contado con la participación de Miguel Ángel López Ruiz, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO); Teodoro Corchero Polanco, de la Confederación de Asociaciones de Pensionistas y Jubilados de España (COAPEMA); y Yolanda Morales Pasamar y Soledad Villar Baquero, de la Diputación de Zaragoza.

Las conclusiones de la jornada han corrido a cargo de Sofía Monti Ballano y Loreto Ferrández Laliena, quienes han resumido los principales temas y aportaciones. El director de la Cátedra y los moderadores de las mesas han cerrado el encuentro con una reflexión conjunta sobre los retos y oportunidades del termalismo aragonés, orientada a identificar posibles líneas de trabajo e iniciativas futuras para la cátedra.