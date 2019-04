Echenique (Unidas Podemos) propone votar "con esperanza" y subraya que "estamos más vivos que nunca"

Publicado 26/04/2019 20:14:50 CET

ZARAGOZA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Pablo Echenique, ha animado este viernes a votar "con esperanza" y ha subrayado que "estamos más vivos que nunca".

Pablo Echenique ha señalado, en declaraciones a Europa Press, en el cierre de la campaña electoral, que "se han gastado millones y millones de euros para fabricar y difundir basura falsa, para intentar engañar a los españoles y convencerles de que no se puede, de que la política no sirve para nada y de que todos somos iguales. Pero la gente no es idiota y hoy, a dos días de votar, estamos más vivos que nunca".

"Este domingo, todo el mundo a meter corazón, garantías, cabeza y memoria en el sobre, pero sobre todo a meter esperanza, a llenar de esperanza las urnas porque estamos muy cerca de dar un sorpresón", ha recomendado Pablo Echenique, quien ha concluido aseverando que "estamos más cerca que nunca de poner el Gobierno de España al servicio del pueblo y volver a demostrar una vez más que sí se puede".