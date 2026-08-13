El eclipse deja un impacto económico de 13,6 millones de euros en Zaragoza en una jornada sin incidentes

Los consejeros municipales de Presidencia, Ángel Lorén, y Cultura, Sara Fernández. - DANIEL MARCOS/AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El eclipse total de Sol del 12 de agosto ha dejado un impacto económico de 13,6 millones de euros en la ciudad de Zaragoza, que se llenó con miles de visitantes, buena parte de ellos extranjeros, en una jornada en la que apenas se han registrado incidentes reseñables y en la que zaragozanos y turistas han podido disfrutar del fenómeno con normalidad.

Así lo han trasladado los consejeros municipales de Presidencia, Ángel Lorén, y Cultura, Sara Fernández, que han destacado en rueda de prensa que la NASA y medios de comunicación internacionales han elegido una fotografía del Sol oculto junto a la Basílica del Pilar como imagen del eclipse.

"Un dispositivo de seguridad se mide precisamente por aquello que no ocurre", ha comenzado Lorén, quien ha resaltado que, en toda la jornada del eclipse, Zaragoza no fue noticia "por ninguna mala información, por ninguna desatención, por ningún incumplimiento, por ningún incidente". Tampoco por el calor ya que, pese a las altísimas temperaturas registrados, sólo se atendió a cuatro personas por golpes de calor.

En palabras del consejero de Presidencia, si no hubo incidentes en Zaragoza es porque "se ha organizado desde el primer momento", involucrando a todas las áreas municipales y siguiendo las instrucciones de la alcaldesa, Natalia Chueca, ya que "el mundo nos iba a estar observando". Hasta tal punto que un representante de Cádiz ha acudido a la capital aragonesa para analizar cómo se ha organizado el dispositivo y ha enviado expresamente al Ayuntamiento a colaborar en el eclipse total que presenciará la zona del estrecho de Gibraltar el 2 de agosto de 2027.

Además de la ola de calor, Lorén ha reconocido que los puentes sobre el Ebro, que concentraron a miles de personas, han sido "un verdadero dolor de cabeza permanente" por cuestiones de seguridad, y que la jornada no empezó bien, con una persona que se lanzó al río y fue rescata inmediatamente y algún otro acto "de una cierta irresponsabilidad que se atendió directa y rápidamente".

Por zonas, destacan el recinto ferial de Valdesperta, que congregó a más de 4.000 personas y 678 vehículos, más de 500 personas en elos Montes de Juslibol o el Parking Sur de la Expo, todos ellos sin registrar incidentes.

TURISMO: 30.000 CONSULTAS EN LAS OFICINAS

Sobre los turistas, a espera de los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), las oficinas de turismo zaragozanas han superado las 30.000 consultas de "un público muy curioso".

"Es un público que no ha generado problemas de convivencia, que no ha generado problemas de socialización, que no se ha generado ningún conflicto: "Zaragoza tiene que acostumbrarse y aquí tiene un reto, cultura y turismo y es establecer de qué turismo queremos", ha expresado Lorén.

Lorén ha querido ensalzar también el "comportamiento ejemplar" de los ciudadanos. "El civismo demostrado durante toda la jornada fue extraordinario. Las personas siguieron las recomendaciones, respetaron los aforos y las indicaciones de los servicios municipales y disfrutaron del eclipse de una manera responsable, una colaboración fundamental para que todo funcionara tan bien".

El trabajo realizado de cara a este fenómeno histórico y "demuestra que Natalia Chueca tiene una ciudad preparada para crecer, para competir con cualquier ciudad". "Ya vale de esos prejuicios que durante décadas nos han acompañado y que tenemos una ciudad maravillosa que mostrar", ha zanjado.

"UNA OPORTUNIDAD QUE HEMOS SABIDO APROVECHAR"

Para Sara Fernández, "el mayor reto era la seguridad", en referencia a que tantos los zaragozanos como los miles de visitantes que han llegado pudieran hacer uso de los servicios públicos "con la calidad adecuada", en una oportunidad que cree que han "sabido aprovechar".

Ha subrayado también los datos turísticos, con las visitas en las oficinas multiplicadas por ocho --30.800 frente a las 3.200 del mismo periodo de le año pasado-- y las de los turistas internacionales, por cuatro. Las cifras de impacto económico se elaboran según un estudio elaborado por la Universidad de Zaragoza y teniendo en cuenta cifras como las pernoctaciones o el consumo en establecimientos.

Para atender correctamente a estos turistas, las rutas y visitas guiadas a Zaragoza han crecido un 37% con respecto al año pasado, incluyendo también actividades al atardecer relacionadas con el eclipse y con un refuerzo de las sesiones en inglés o francés. También los servicios como el bus turístico han tenido un incremento de un 17%.

Fernández ha aplaudido también la respuesta ofrecida a los conciertos de la Plaza del Pilar, que han recibido una respuesta "muy positiva", si bien lo que ha destacado es el grado de satisfacción de los turistas, que generan "una imagen reputacional" que no se puede medir, además de la repercusión generada en medios de comunicación internacionales.

Desde la Oficina de Turismo, al igual que centros cívicos, centros de mayores y el recinto de Valdespartera, se han repartido las 50.000 gafas homologas de protección adquiridas por el Consistorio.

Por otro lado, un total de 3.813 personas han participado durante estos días en los diferentes servicios turísticos ofrecidos en Zaragoza, entre los que se incluyen las visitas guiadas, las distintas modalidades del Bus Turístico y el acceso al Mirador de las Cuatro Culturas del Torreón de la Zuda.

PUNTOS DE AFLUENCIA

La expectación por vivir un acontecimiento único se respiraba en el ambiente de la ciudad desde primera hora de la mañana, aunque fue ya por la tarde cuando miles de visitantes y turistas salieron a la calle buscando el mejor lugar para contemplar el fenómeno.

Muchos de ellos eligieron los puentes para ver el eclipse, si bien sólo hizo falta cortar el puente de Piedra cuando se llegó a una afluencia de 1.000 personas, algo que ocurrió sobre las 18.30 horas, y el puente del Pilar --Hierro--, que cerró con 2.329 personas, a las 20.00 horas, con el eclipse ya iniciado, además de la pasarela del azud --1.210--. En el resto de los puentes aforados, es decir Almozara y Santiago, la afluencia fue esponjada y no fue necesario cortarlos.

VUELTA A LA NORMALIDAD

Para devolver la normalidad a la ciudad, durante esta pasada madrugada, se han realizado trabajos de limpieza en las zonas de mayor concentración de personas, especialmente en paseo de Echegaray, plaza del Pilar, calle Alfonso, Don Jaime y los puentes. Para estas labores se emplearon dos BMM, un baldeo mixto, dos barredoras de calzadas, el equipo del Serluz y una brigada de limpieza.

Los trabajos han continuado a lo largo de toda la mañana con seis brigadas de limpieza que han actuado en el parking sur, el antiguo recinto ferial, el recinto ferial de Valdespartera y la zona centro.

De hecho, la mayor parte de los residuos generados durante la jornada se depositaron correctamente en las papeleras y en los cubos y contenedores instalados como refuerzo.

Durante la tarde del eclipse, los servicios municipales realizaron trabajos de mantenimiento y limpieza en toda la zona centro, con especial atención a los entornos de los puentes sobre el Ebro, plaza del Pilar, calle Alfonso, Don Jaime y paseo de Echegaray y Caballero. Además, se modificó el horario de inicio de varios servicios, que comenzaron su actividad a las 16.00 horas.

"Tenemos capacidad, experiencia, servicios públicos y profesionales preparados para afrontar jornadas con una gran afluencia de personas, y ayer lo volvimos a demostrar. Además, hemos sido capaces de hacerlo proyectando una imagen de ciudad segura, acogedora y abierta al mundo", ha concluido Ángel Lorén.