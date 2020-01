Eduardo Serra: "Hay que introducir dosis de concordia en el Parlamento y robustecer a las fuerzas proclives" al consenso

Publicado 20/01/2020 19:56:31 CET

ZARAGOZA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Transforma España y exministro de Defensa, Eduardo Serra, ha afirmado este lunes que "hay que introducir dosis de concordia en el Parlamento e introducir alguna bacteria para que los reluctantes a la concordia vayan quedando arrinconados y tomen posiciones más relevantes los partidarios", es decir, que "hay que robustecer a las fuerzas proclives a la concordia".

En declaraciones a Europa Press, Eduardo Serra ha manifestado que "el proyecto nacional de la Transición, de la monarquía constitucional, fue dejar de ser una anomalía europea y ya somos un país europeo normal", pero desde 1997, cuando España entró en el euro, "qué hemos hecho juntos", se ha preguntado.

Ha respondido que "falta un proyecto común; volvamos a tener un proyecto para España", para proponer dar más peso relativo a la sociedad civil, actualmente más proclive a la concordia. "¿Cuánto tiempo hace que no tenemos un pacto de Estado?", ha planteado.

Precisamente, la Fundación Transforma España quiere "subrayar lo que nos une, lo que concordamos más que lo que discordamos" porque "los últimos años hemos echado en falta la concordia y sobra demasiada discordia".

Serra ha lamentado "el enconamiento político, probablemente generado por la existencia de cuatro partidos que sustituyen al bipartidismo que hemos tenido años atrás", exponiendo que, hasta ahora, "el caladero de votos" era el centro, adonde tendían PP y PSOE, pero ahora "el PSOE discute los votos a Podemos y el PP a Vox, y eso lleva a una radicalización que hace más difícil el consenso".

A esto se suma "el conflicto intergeneracional", en el sentido de que "hay una gente que defiende a machamartillo las conquistas del llamado régimen del 78 y otros descalifican todo lo que se ha hecho", de manera que "se crea otra discordia generacional de descalificar lo que se ha hecho por los más mayores y los más mayores por no aceptar ninguna propuesta de los más jóvenes".

El presidente de esta fundación ha defendido la Constitución de 1978, señalando que "al final es más importante una norma que hayamos aceptado todos, aunque no sea muy buena, que una estupenda que la mitad no acepte", a lo que ha añadido que este "no es el momento adecuado" de reformar la Carta Magna, "la primera de consenso", de toda la Historia constitucional española.

Para Serra, "lo que más nos falta es voluntad de llegar a un acuerdo". Ha apostado por trabajar en los aspectos que conciten el consenso, como "enseñar programación a todos los niños y niñas", es decir, "no subrayar lo que nos enfrenta, no decir que unos son fascistas y otros rojos y no llegar a ningún acuerdo".

Ha observado que "los regímenes democráticos tienen siempre Gobiernos menos estables" que otros. "Si va a China, le van a contar lo que piensan para los próximos 40 años y aquí no hay quien se lo cuente, nadie se preocupa".

Sobre el Gobierno de Pedro Sánchez ha considerado que "en la medida que dependa de fuerzas antagónicas tendremos un Gobierno débil" y ha hecho notar que "se han agotado casi todos los márgenes de la Constitución" respecto de Cataluña "y fuera de la Constitución el Gobierno no actuará", por lo que "no será fácil encontrar ese marco nuevo".

También ha indicado que "si el Gobierno de España está guiado por un espíritu de concordia para satisfacer las necesidades colectivas, irá por buen camino, pero si va con el deseo de dividir a los españoles, irá por mal camino" y ha concluido afirmando que "no es bueno someter a este país a pruebas de resistencia".

EVENTO

Eduardo Serra se ha expresado así antes de participar, en Ibercaja Patio de la Infanta, en Zaragoza, en la mesa redonda 'Transforma España', organizada por esta fundación y en la que también han intervenido el expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, y el expresidente de la Cortes de Aragón, José Ángel Biel.

La mesa redonda ha tratado sobre la preocupación por la deriva que está tomando nuestro país en los últimos años con el convencimiento de que dentro de las turbulencias e incertidumbres que encierra la presente coyuntura europea y mundial, España tiene un futuro prometedor y halagüeño siempre que la ciudadanía y sus dirigentes sepan cuál es el mejor camino a seguir y estén dispuestos a hacer los esfuerzos necesarios que ello implique.

Eduardo Serra es presidente de DigitalES, la asociación empresarial creada por las grandes compañías de tecnologías de la información y comunicación, entre las que figuran Telefónica, Vodafone y Orange.

También es presidente del diario El Independiente. Serra dirige en la actualidad su propia empresa de consultoría estratégica, Eduardo Serra y Asociados y es presidente de la Fundación Everis, que es a su vez miembro fundador de DigitalES.