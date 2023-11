Educación espera que la contratista del transporte del IES Gúdar-Javalambre sustituya al conductor de la ruta 58

TERUEL, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Provincial del Departamento de Educación en Teruel está a la espera de que la empresa contratista del transporte escolar en el IES Gúdar-Javalambre, en Mora de Rubielos, sustituya "a la mayor brevedad" al conductor de la ruta 58, actualmente de baja, que conecta Olba y Fuentes de Rubielos con el centro educativo.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes del Departamento, después de que las familias afectadas hayan comunicado que no llevarán a sus hijos al instituto mientras no se tomen las decisiones adecuadas.

Educación ha señalado que está en contacto con la empresa y que las condiciones del contrato con la empresa de transporte especifican que es ésta la encargada de cubrir este tipo de incidencias, tanto en el caso de los vehículos como de los conductores.

Las familias han manifestado que la empresa de transportes "no cumple su contrato y Educación no se hace cargo de la falta de transporte escolar. Esta vez no es el vehículo el problema, ahora es la baja por enfermedad del conductor".

Han apuntado que el 16 de noviembre no funcionó la ruta 58, tampoco el día 17 y este lunes han avisado a las familias a las 7.30 horas de que tampoco hoy daría servicio. "Nadie asume responsabilidades y nuestros hijos quedan desamparados ante la ley", han criticado.

"Las familias no podemos sostener esta situación que se repite continuamente, de tres meses de curso escolar solo en uno no hemos tenido incidencias con la ruta", han enfatizado.