El Ejecutivo autonómico aprueba 692.450 euros para actuaciones en Boltaña y Fiscal con el proyecto 'Caminando el Ara'

El río Ara a su paso por Boltaña. - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Medio Ambiente y Turismo ha dado luz verde en Consejo de Gobierno esta semana a la adenda al convenio de colaboración con los ayuntamientos de Boltaña y Fiscal para desarrollar el proyecto 'Caminando el Ara', que incluye la concesión de subvenciones por un importe conjunto de 692.450 euros y la prórroga de la vigencia del convenio hasta el 31 de diciembre de 2028.

Del importe total, 440.000 euros corresponden al Ayuntamiento de Boltaña para la rehabilitación de la pasarela colgante sobre el río Ara, que da acceso al monasterio de Boltaña, y la redacción del proyecto constructivo para rehabilitar el puente de La Gorga.

Por su parte, el Ayuntamiento de Fiscal recibirá 252.450 euros para actuaciones que incluyen la electrificación del Batán de Lacort; la rehabilitación energética y el equipamiento de la ermita de Jesús; la redacción del proyecto para rehabilitar la iglesia de Albella como centro de interpretación; mejoras en el acceso entre Ligüerre de Ara y San Felices de Ara, y equipamiento deportivo para el pabellón municipal.

ACERCA DEL PROYECTO

'Caminando el Ara' contempla, en una primera fase, la conexión de Boltaña, Jánovas y Fiscal por la margen derecha del río Ara, mediante la recuperación de caminos y senderos tradicionales para crear una vía verde. El recorrido busca facilitar el tránsito de senderistas y bicicletas y recuperar elementos patrimoniales situados a lo largo del itinerario.

Entre sus objetivos también figura la recuperación y el mantenimiento de los caminos tradicionales y la mejora de los espacios e infraestructuras vinculados a las localidades del recorrido. En fases posteriores, el proyecto prevé extender las conexiones hacia Aínsa, al sur, y hacia Broto y Torla, al norte, con la posibilidad de llegar al paso fronterizo del puerto de Bujaruelo.