Elena Allué se presenta a la primarias del PAR para que el aragonesismo vuelva al Ayuntamiento

Publicado 12/12/2018 13:08:45 CET

Asegura que Sergio Larraga no sería un rival sino un compañero y cualquiera "es mejor que el alcalde Santisteve"

ZARAGOZA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Partido Aragonés (PAR) en las Cortes de Aragón, Elena Allúé, ha anunciado su candidatura a las primarias a la Alcaldía de Zaragoza, para que el aragonesismo vuelva al Ayuntamiento de la capital aragonesa tras los comicios del próximo 26 de mayo.

Allúé ha estimado que el PAR "tiene la oportunidad de recuperar la repesentación en el Ayuntamiento de Zaragoza". Ha reconocido que el haber estado fuera de esta institución durante este mandato es un "handicap", pero también "es una ventaja al no haber participado en el espectáculo, que especialmente ha protagonizado Zaragoza en Común, con polémicas, frentismos, golpes bajos e inacción".

"ZeC ha pusto en marcha la forma de gobernar para los que solo les han votado y ha dejado fuera al resto de la ciudad", les ha afeado. Como contraposición, Allué ha propuesto "recuperar el optimismo, la moderación, el consenso, el diálogo y esa época de esplendor que el PAR vivió cuando estaba en el Ayuntamiento y se hablaba de la Zaragoza moderna, del comercio, de la proyección internacional, de arte, de cultura y deporte", ha enumerado.

SUMAR Y CRECER

"Frente a la inacción, aportamos trabajo, fuerza optimismo y venimos para crecer, sumar y dar facilidades y no para colaborar en los frentismos", ha dicho Elena Allué.

A su parecer, la ciudadanía está "cansada, agotada y harta de los frentismos", por lo que su candidatura aboga porque el Ayuntamiento se quede fuera de las polémicas y se hable de la ciudad pionera en sostenibilidad, logistica y poyeccion internacional.

"La candidatura habla de una Zaragoza a la vanguardia, pionera e internacional, donde los eventos, la cultura, el arte y los artistas, el mudéjar y los tapices, de que la Zaragoza moderna este a la vanguardia y también de los sectores estratégicos y que, todo ello, se proyecte en el ámbito nacional e intenacional como se ha hecho durante muchos años".

También ha abogado por una ciudad "amable que responda y ponga toda la atención y los recursos en solucionar los problemas a la ciudadanía". En esta línea ha apostado por "poner cordura y sensatez" y ha reiterado su idea de volver al Ayuntamiento para crecer y aportar ideas y trabajo.

25 AÑOS DE MILITANTE

Por ello, Allué ha destacado la gran importancia que su candidatura ofrece al emprendedor, al autónomo y a los comerciantes para facilitarles las cosas a los que quieren crear empleo para que vivir en Zaragoza "sea una oportunidad para todos con gran calidad de vida".

Además ha explicado que ha dado este paso porque le han animado y apoyado muchos militantes. "Llevo 25 años en el PAR, desde que militaba en el Rolde Choben, y he aprendido de todos, desde los fundadores a todos con los que he trabajo en mi carrera política".

Al respecto, ha recordado su paso por el Ayuntamiento de Zaragoza, de donde saltó al Gobierno de Aragón para volver al Ayuntamiento y luego ser diputada en las Cortes de Aragón.

"Desde joven me impregné de valores aragonesistas y del sentimiento por Zaragoza y Aragón que he podido promocionar en mis responsabilidades políticas. Es un orgullo como el que me proyectan mis compañeros en animarme a presentar la candidatura".

Elena Allué ha descrito que se presenta con "toda la fuerza para poder recurperar la Alcaldía de Zaragoza y con toda la ilusión y apoyo de la militancia" para confiar en que el 26 de mayo el aragonesismo regrese al Consistorio de la capital aragonesa.

OTROS CANDIDATOS

Las primarias suponen una oportunidad para cualquier partido para movilizar a las bases, ha considerado Allué, en referencia a la posible presentación de la candidatura a las primarias del presidente del comité local del PAR-Zaragoza, Sergio Larraga.

"Mi postura ha sido de entendimiento con Sergio Larraga y no es un rival, sino compañero y, si decide presentarse, cada uno haremos una campaña limpia y los militantes, que son soberanos, elegirán al mejor candidato, que, seguro, será mejor que el alcalde Santisteve".

También ha asegurado que esta decisión no la ha consultado con el presidente del PAR, Arturo Aliaga, al argumentar que es una "decisión personal", que ha tomado cuando lo ha madurado y pensado. "Creo que el presidente se tiene que mantener neutral, como lo está haciendo, y no debe posicionarse a favor o en contra".

Elena Allué ha reconocido que es "muy muncipalista" y en el Ayuntamiento se siente muy cómoda porque le gusta "la cercanía, rozar los problemas y tratar de poner solución". "Siempre me he sentido más cómoda que en otras instituciones".

CONEXIÓN

Sobre la lista que le acompañaría en la candidatura del PAR al Ayuntamiento de Zaragoza en caso de ganar estas primarias ha dicho que "es muy pronto para hablar de nombres", pero ha avanzado que será gente vinculada a la realidad social y empresarial de la ciudad.

"Mi candidatura está muy conectada con la sociedad. Hay que pisar la calle y la campaña será puerta a puerta para arrancar miles de votos para volver al Ayuntamiento. Eso solo se puede hace con un equipo ilusionado capaz y que tenga la concienciación y formación para estar en contacto con los colectivos empresariales y el sector social de la ciudad".

El plazo para presentación de candidaturas del PAR a las elecciones primarias a la Alcaldía vence este jueves, 13 de diciembre y si no concurren otros aspirantes Allué se proclamaría candidata este viernes, pero en caso de que haya otros militantes con aspiraciones se celebraría una votación el martes 18 de diciembre.