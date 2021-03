Faci apuesta por el "equilibrio" entre los docentes de FP sin título universitario y los que quieren acceder

ZARAGOZA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, ha apostado este viernes por buscar un "equilibrio" entre los profesores técnicos de FP que carecen de titulación universitaria, que ahora se exige para formar parte de este cuerpo docente, y los aspirantes a incorporarse al mismo.

Ha respondido así a una pregunta del diputado de VOX, David Arranz, en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón, donde ha explicado que la LOMLOE equipara a los profesores técnicos de FP con los de Secundaria y que "se ha generado incertidumbre" al recoger esta ley estatal la extinción de este cuerpo sin ninguna disposición transitoria, precisando que de entre estos docentes menos de 200 han accedido con titulación de FP y experiencia acreditada, no con título universitario.

El Ministerio de Educación "está por resolver este problema", ha continuado Faci, quien ha reconocido que si no hay un cambio normativo "la función de profesor especialista no encaja mucho porque es temporal". El Departamento ha convocado oposiciones para que se puedan presentar los interinos sin tener la titulación actualmente exigida y está tomando decisiones "para no perjudicar a ningún profesional" dentro de las competencias autonómicas, ha añadido.

Arranz ha dicho que los profesores técnicos interinos con titulación de FP tienen el temor de no poder seguir ejerciendo la docencia ni presentarse a unas oposiciones debido a que este cuerpo se ha declarado a extinguir y ahora es imprescindible contar con un título universitario y el máster de capacitación pedagógica.

Ha señalado que se trata de docentes de 10 de 29 especialidades donde "son necesarios los profesionales técnicos" cuya capacitación no guarda relación con la universidad, sino con la vertiente práctica, tales como profesores de peluquería, soldadura o cocina. Arranz ha preguntado qué acciones tiene previsto Faci realizar para "no perder la valiosa experiencia" de estos profesores.