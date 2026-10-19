El Festival Cávea Zuera celebra su cuarta edición con siete espectáculos de teatro, del 24 de octubre al 5 de noviembre

Presentación de Cávea Zuera, en la DPZ. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Cávea de Zuera celebrará su cuarta edición en el Teatro Reina Sofía de la localidad entre el 24 de octubre y el 5 de diciembre, con el objetivo de acercar las artes escénicas al medio rural y ofrecer al público espectáculos de calidad, bajo el lema 'Lo importante eres tú'.

La diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro, ha presentado los detalles de esta cita en una rueda de prensa este lunes, y ha aplaudido el compromiso del Ayuntamiento de Zuera "con la cultura y su apuesta por ofrecer a sus vecinos una programación estable, diversa y de calidad".

Asimismo, ha destacado que mantener una iniciativa como esta "exige voluntad política, planificación y una clara convicción de que la cultura es una inversión en bienestar, convivencia y desarrollo del municipio".

Lázaro ha recordado, además, que desde la Diputación de Zaragoza "compartimos plenamente esa visión y defendemos que el acceso a la cultura debe estar garantizado en todos los municipios, con independencia de su tamaño o ubicación" y Cávea Zuera "es un buen ejemplo de ese compromiso".

"La descentralización cultural consiste en reconocer a nuestros pueblos como espacios capaces de generar, acoger y protagonizar una oferta cultural de primer nivel", ha anotado la diputada delegada de Cultura en la institución provincial.

Esta edición de Cávea Zuera "nos invita a disfrutar del teatro como espacio de encuentro, emoción y reflexión, porque las artes escénicas no solo entretienen, también nos ayudan a comprender otras realidades y contribuyen a construir una sociedad más crítica, más abierta y participativa", ha apuntado Charo Lázaro.

UNA PROGRAMACIÓN VARIADA

Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Zuera, Miguel Lozano, ha subrayado que este 2026 se va a celebrar la cuarta edición de este festival y las tres anteriores "han tenido resultados espectaculares" llenando el Teatro Reina Sofía, lo que ha considerado "un fantástico dato y que nos respalda muchísimo".

Respecto a la programación y como en años anteriores "toca todos los palos y está diseñada para todo tipo de gustos", ha agregado Lozano, de hecho, "queremos acercarnos a todo tipo de público" y el reto es "intentar que la gente más joven se enganche al teatro", ha comentado Lozano, quien ha reconocido: "Creo que lo estamos consiguiendo".

En este sentido, el edil zufariense ha señalado si los actores son "más conocidos" para el público joven es más fácil atraer a este tipo de público. Miguel Lozano ha expresado que "cuando vienen a comprar las entradas vamos notando que no solo viene gente más adulta, también gente joven y vamos consiguiendo que se sientan más integrados en el teatro".

El nombre del festival, cávea, hace referencia al espacio con gradas donde se sentaban los espectadores en el teatro de la antigua Roma y busca hacer un doble guiño, a las raíces del teatro clásico y, sobre todo, al público.

PROGRAMACIÓN

La programación combina diferentes géneros, formatos y lenguajes escénicos, desde la comedia hasta el drama y la creación contemporánea, con el objetivo de descentralizar la cultura de las grandes capitales y llevar espectáculos de calidad al ámbito rural, apoyar el tejido cultural local y servir de escaparate para diferentes compañías de artes escénicas.

Este festival dará comienzo el sábado 24 de octubre con la propuesta 'Ya nunca tengo hambre', de Suerte Quintero, a la que seguirá '¿Cuánto me queda?', de Patty Bonet y Factory Producciones el domingo 1 de noviembre y 'La mujer rota', de Lazona Teatro el sábado 7 de noviembre.

El calendario continuará el 14 de noviembre con 'La doble vida de Virginia Woolf', de Al Galope; el día 21, con 'La hora del lince', de Calibán Teatro; el 28 de noviembre con 'Para la primavera, nada', una propuesta de creación escénica aragonesa; y concluirá el 5 de diciembre con Ol-vi-do, de Biribú Teatro.

La compra anticipada de abonos podrá realizarse este miércoles y jueves, 21 y 22 de octubre, en horario de 19.00 a 21.00 horas, limitándose a la adquisición de un máximo de dos entradas y abonos por persona. El precio de la entrada será de 10 euros y el abono de al totalidad de funciones de 50 euros. Igualmente, se habilitará la venta de entradas desde una hora antes de la función, siempre y cuando haya disponibilidad.