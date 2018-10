El Festival Internacional de Cine de Huesca dispone ya del cartel de su 46ª edición

Publicado 20/02/2018 10:57:19 CET

HUESCA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La 46ª edición del Festival Internacional de Cine de Huesca cuenta ya con imagen oficial, un cartel realizado por la artista e ilustradora mexicana Rachel Levit. Diseñado por Levit, fotografía de Josefina Santos y con la colaboración de Isidro Ferrer en la elección de la artista, la obra presenta la escultura de una cabeza realizada en cerámica situada frente a un cuadrado negro, un elemento que, según su autora, "se puede interpretar como una pantalla".

Se trata de una composición ligada explícitamente con el séptimo arte que "evoca tanto a los personajes dentro de las peliculas como a la imaginación de los creadores del cine".

Desde la cita altoaragonesa están muy ilusionados con esta creación y su capacidad de "atraer la mirada del público", como aha afirmado el director del Festival, Rubén Moreno. El resultado ha sido "sugerente, llamativo e identificativo" y en torno al mismo va a girar toda la identidad corporativa de la presente edición, ha añadido.

Sobre la autora, Moreno ha indicado que la elección de Levit "ha sido un acierto, por el resultado, por su juventud, por su caracter latino, donde el Festival tiene una gran repercusión, así como su proyección como artista". Para este certamen avalado por los Premios Óscar y los Goya ha sido importante contar con una mujer como autora de esta pieza, un hecho que "nos hace ir cerrando la deuda que tenemos con las artistas y diseñadoras, poco representadas hasta la fecha".

El cartel es un elemento clave históricamente en el Festival, en los últimos años nombres tan importantes como Chema Madoz, Isidro Ferrer, Pepé Cerda, Zeelot o el Estudio Lo Siento han sido los encargado de su realización; en este 2018, Rachel Levit toma el relevo del francés Paul Cox.

Levit (Ciudad de México, 1990) inicia una destacada trayectoria cuando en el 2008 se muda a Nueva York para estudiar ilustración en Parsons The New School of Design, desde entonces trabaja como ilustradora freelance y artista visual. Sus obras han aparecido en publicaciones como 'The New York Times',' The Paris Reviewy' o 'The New Yorker' y ha participado en exposiciones colectivas en Estados Unidos, México y Copenhague.

En 2017 obtiene el importante reconocimiento de entrar a formar parte como miembro de la asociación Alliance Graphique Internationale, un club que reúne a la élite mundial de diseño y las artes gráficas.

ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIR CORTOMETRAJES

El Festival Internacional de Cine de Huesca entrará además en la recta final del periodo de inscripción para su 46ª edición. El próximo 22 de febrero se cerrará el plazo para presentar cortometrajes que aspiren a entrar en la selección final que formen sus tres concursos: Internacional, Iberoamericano y Documental.

La cita oscense que reparte 24.000 euros en premios y cuyo mayor reconocimiento es el Premio Danzante, sigue recibiendo obras provenientes de todas partes del mundo a través de la plataforma Festhome.

La tasa de inscripción se ha establecido en 2 euros, una cantidad que solicita la propia plataforma como gastos de trámite y gestión, una cuantía simbólica que sirve de instrumento para que los propios creadores valoren tanto su obra como el marco donde la presentan.

El Festival Internacional de Cine de Huesca está patrocinado por Diputación Provincial de Huesca (DPH), Ayuntamiento de Huesca, Gobierno de Aragón y Fundación Anselmo Pié.