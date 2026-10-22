El Festival Jazz al Margen de Zaragoz celebra su XXXII edición con 13 conciertos y un público fiel y rejuvenecido

La consejera municipal de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, la presidenta de la Junta de Distrito del Arrabal, Lola Ranera; y el presidente de la Asociación de Vecinos del Arrabal, Julio Tejedor, presentan Jazz al Margen - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Jazz al Margen celebra su XXXII edición en distintos espacios de Zaragoza con 13 conciertos, una audición, un espectáculo de títeres y la presentación de un libro dedicado a este veterano evento que cuenta con un público fiel y también rejuvenecido.

La consejera municipal de Educación, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha presentado esta edición, junto a la presidenta de la Junta de Distrito del Arrabal, Lola Ranera; y el presidente de la Asociación de Vecinos del Arrabal, Rafa Tejedor.

Sara Fernández ha recordado que este evento surge en el Arrabal, pero abarca más partes de la margen izquierda porque llega hasta el barrio rural de San Gregorio y parte del Actur, además de que esta edición alcanzará hasta alguna localidad de la provincia de Zaragoza.

Ha destacado que la programación crece en disciplinas y Jazz al Margen ofrece también flamenco, rock, swing y "muchas cosas para elegir entre una programación que le guste a distintos públicos" destacando que los organizadores siempre han pensado en el público familiar "la cultura de generación de nuevos públicos y que además se adaptan porque en esta edición hay una programación de títeres más especial pensada para los más pequeños".

En su intervención ha destacado que Jazz al Margen es uno de los proyectos que en este distrito "tan activo" se llevan a cabo gracias a que los vecinos están implicados en primera persona. "Hacéis una programación no pensando en vuestro barrio, sino en toda la ciudad", ha elogiado.

Sara Fernández ha querido recordar al músico que en su día ideó este evento musical, Bob Destiny, del que se cumplen diez años de su fallecimiento. "Era un soñador, un gran músico que hizo que no solamente se haga Jazz al Margen en este barrio, sino que haya bandas específicas y que haya una cultura musical gracias a él en el Arrabal".

CINCO ASPECTOS

También ha comentado que le hace especial ilusión el homenaje flamenco previsto al técnico cultural del Ayuntamiento de Zaragoza, Joaquín Merchán, fallecido hace un año que Sara Fernández lo ha calificado de "agitador cultural y social".

La presidente de la Junta de Distrito del Arrabal, Lola Ranera, se ha referido al emplazamiento de esta presentación en el mural próximo al Centro Cívico Tío Jorge, donde nace esta iniciativa hace 32 años. "Uno de los muchos proyectos impulsados por los centros cívicos, pero no nos imaginaríamos la margen izquierda sin este festival. De hecho, luego ha sido replicado por otros festivales también en Zaragoza".

También ha aludido al artífice de Jazz al Margen, Bob Destiny, del que ha recordado que tuvo la posibilidad de conocer y lo ha calificado de "un hombre magnífico y maravilloso". Ha reconocido que tiene muchas ganas de leer el libro de homenaje escrito por Pedro Zapater, y titulado 'El increíble sueño de un showman", y que cerrará este ciclo del Festival de Jazz al Margen el 8 de noviembre a las 18.30 horas.

Ha destacado el aspecto social de este festival porque la recaudación de las entradas para los conciertos, que oscilan entre los 4 y los 10 euros, aunque la mayoría son gratuitas, se destinan a sufragar la cena de Nochebuena de los vecinos más vulnerables.

"Es un proyecto redondo porque nació en el barrio, se ha extendido a otros distritos, es una seña de identidad, facilita el encuentro entre los vecinos, que a lo mejor no obtienen acceso a una parte de cultura y brinda homenajes a personas, como Bob Destiny y Joaquín Merchán y además tiene un carácter social de la mano de la Fundación Saica", ha sintetizado Ranera.

FIDELIZAR

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos del Arrabal, Rafa Tejedor, ha relatado la evolución de un festival que nace con conciertos eran gratuitos, pero se vio que "para generar público lo que había que hacer era cobrar entradas a precios populares para que realmente el interés se demostrase con la asistencia y no con la tenencia de las entradas", ha diferenciado.

Ha descrito al público como "muy fiel, de una edad mediana, pero se va renovando y rejuveneciendo gracias a iniciativas como Aragón Jazz Emergente, con grupos nuevos, con formaciones noveles y con el impulso que se está dando desde el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, a la formación musical y a los festivales de jazz".

Al respecto, ha comentado que Zaragoza cuanta con siete festivales de jazz, que se celebran en Casetas, Garrapinillos, Miralbueno, el Festival de Jazz de Zaragoza, el del Centro Cívico Universidad y todo ello apunta a que "el jazz ha vuelto, otra vez, a resurgir en esta ciudad y más en el mes de noviembre que siempre se ha dicho que es el mes de jazz en Zaragoza".

Para fidelizar al público, ha explicado, se mantienen los conciertos didácticos para empezar a formar desde pequeños a los escolares y trayendo a artistas de proyección para "garantizar que los melómanos también pueden disfrutar de todas las propuestas".

PROGRAMA

'Jazz al Margen' comenzará este viernes 23 de octubre con el concierto de la Viki Lafuente's Big Bang en el Centro Cívico Estación del Norte, que incluirá temas clásicos interpretados por grandes del jazz como Ella Fitzgerald o Liza Minelli.

Al día siguiente, la Jazz Academia Todo Concuerda celebrará una audición abierta al público en Parroquia Parque Goya. A las 21.00 horas será el concierto de Aurora Clara Flamenco en el Centro Cívico Estación del Norte, que homenajeará a Joaquín Merchán, y en el que fusionará el rock progresivo, jazz fusión, flamenco y la world music, cuyos integrantes proceden de diferentes países.

El 25 de octubre habrá de nuevo sesión doble. Empezará a las 13.00 horas en el Centro Cívico Tío Jorge con Swingmania & Swingon. A las 19.00 horas será el turno del trompetista zaragozano Saúl Andreu, de la mano de Aragón Jazz Emergente.

El jazz se unirá al rock progresivo, pero también a los ritmos latinos o incluso al metal en el concierto de Le Tour de Force, el 29 de octubre a las 20.00 horas en la Sala López. Un día más tarde llegará el Latino Blanco Quintet al Centro Cívico Estación del Norte, que ha actuado en prestigiosos festivales de jazz internacionales.

El rock&roll se colará también en el festival con Rumble Fish el 31 de octubre a las 13.00 horas en el kiosco El Jardín de Jorge, en el Parque Tío Jorge.

El jazz recorrerá las calles del barrio rural de San Gregorio con Dixiewalking, un espectáculo itinerante que saldrá del Pabellón de San Gregorio. Siete instrumentistas profesionales de larga trayectoria interpretarán una trama armónica, rítmica y tímbrica de gran riqueza. El 2 de noviembre la música volverá al Centro Cívico Estación del Norte con la Arrabal Big Band, banda amateur, evolución de la Jaby & Ensemble Big Band, creada en el distrito hace varios lustros.

El 6 de noviembre será el turno de la Balkan Paradise Orchestra, a las 21.00 horas en el Centro Cívico Río Ebro, Edificio Fernández Ordóñez. Diez instrumentistas de viento metal, madera y percusión componen una fanfarria diferente tocando el repertorio de artistas de los Balcanes mezclados con temas propios.

El Hiber Trio, formado por Fran Gazol, Javi Callén y Daniel Ferruz, junto al saxofonista barbastrense Juan Salamero tocarán el 7 de noviembre en la terraza del Centro Cívico Tío Jorge a las 13.00 horas y ese mismo día, a las 21.00 horas en el Centro Cívico Río Ebro, Edificio Fernández Ordóñez se oirá a Malwina Masternak Quartet.

El espectáculo 'Varieté', de Periplo Marionetas, será a las 12.00 horas en el Centro Cívico Río Ebro, Edificio Fernández Ordóñez.

El festival ofrecerá dos sesiones tituladas 'Jazz al Margen con el Aragón despoblado presenta Dixie Rue Del Percebe' y ambas serán el 1 de noviembre, la primera en el Pabellón de Paracuellos de la Ribera a las 12.00 horas y la segunda en el Pabellón de Embid de la Ribera a las 18.00 horas para llevar el jazz cada vez a más población.