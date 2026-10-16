Las fiestas del Pilar 2026 afrontan su segundo fin de semana festivo con más de 2,3 millones de participantes

Arrejuntamiento peñista en las fiestas del Pilar de Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas del Pilar afrontan su último fin de semana con más de 2 millones de personas, hasta 2.301.209 contabilizadas, que han participado en alguna de las propuestas realizadas tanto por el Ayuntamiento de Zaragoza como de los promotores privados.

Es un balance "muy positivo" ha subrayado la consejera municipal de Educación Cultura y Turismo, Sara Fernández, para destacar la "buena respuesta" de vecinos y visitantes en la aceptación de los actos programados en las fiestas del Pilar.

Los actos más multitudinarios han vuelto a ser hasta la fecha los actos tradicionales, ya que un 41 por ciento de las personas que han disfrutado de las fiestas han participado en alguno de ellos. Encabeza el ranking la ofrenda de flores, en la que han estado presentes, tanto como oferentes como público, más de medio millón de personas.

La jornada de este jueves ha sido de vuelta a la normalidad, no siendo ya festivo escolar. Sin embargo, 132.011 personas se han lanzado a las calles de Zaragoza a participar en distintos eventos.

Río y juego ha celebrado una tarde sin ruido, en la que 9.600 niños han podido disfrutar de todas las zonas de actividades propuestas de una forma más tranquila. Por la mañana, ha sido el turno de los Centro de Educación Especial y aulas TEA, con 740 participantes.

La música ha sido, de nuevo, uno de los atractivos de la programación. Hasta 14.500 personas se han congregado ante el escenario Ámbar Fuente de Goya para bailar con el "Alma Bakala" de Andrés Campos y 2.600 personas se han acercado a la Estación del Norte con Cimafunk y The Windy Sioux.

LAS PEÑAS

Por su parte, el Jardín de Invierno ha albergado a 1.350 personas con Rufus T. Firefly y The Fractal Sound y el Espacio Zity con Saiko, La Pantera, Chimeno y Perro Negro ha hecho que 22.000 personas se desplazaran hasta Valdespartera. Finalmente, la música tradicional del espacio Denominación de Origen Fuente de Goya ha atraído a 3.510 personas.

El arrejuntamiento peñista, organizado por Unión Peñista, a reunido a 6.000 personas, mientras que 28.800 personas se pasaron por el Recinto Ferial y 3.628 han querido disfrutar de la Feria de la Cerveza y otras 315 del Circo.

Las Food Trucks del Parque de San Pablo han registrado 17.000 visitas y el Mercado de Otoño de la plaza Aragón, otras 5.000. Los espectáculos taurinos de la plaza de Toros de La Misericordia han congregado a 1.881 personas y los espacios culturales siguen sumando visitas.

Así, los museos y exposiciones de la ciudad acumulan 26.132 visitantes durante las fiestas del Pilar, con La Lonja a la cabeza, con 8.233 visitas en estos días. Los espectáculos teatrales también tienen un gran tirón estos días y 9.396 personas se han sentado en sus butacas desde el 10 de octubre.

Encabezan este ranking el Palacio de Congresos con 6.900 espectadores del musical 'El fantasma de la Ópera' y Teatro Principal y su 'Houdini. Un musical mágico', con 3.740.

PERFIL DEL VISITANTE

Desde el 9 de octubre, el día previo al inicio de las Fiestas, 11.327 personas se han acercado hasta las oficinas de turismo del Ayuntamiento de Zaragoza.

De ellas, el 89% han sido de nacionalidad española y el 11% extranjeros. El 65% de los turistas españoles proceden de Aragón, seguidos de la Comunidad Valenciana, con un 8%, Cataluña (6%), y Andalucía (4%).

En cuanto a los turistas extranjeros, la mayoría de las consultas proceden de Francia (19%), seguido de Alemania (12%) y Estados Unidos (12%).

RECOMENDACIONES PARA ESTE VIERNES

Las fiestas del Pilar encaran su último fin de semana con una programación que combina propuestas familiares, artes de calle y música en directo.

El Pilar Joven abre la tarde a las 16.30 horas con ZGamer, el festival de videojuegos, ocio digital, juegos de mesa y YouTubers, que ocupará todo el fin de semana la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.

A las 18.00 horas, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos sale a la calle en Parque Venecia y, a la misma hora, Paseo Escena lleva al paseo Independencia a la compañía francesa Paris Bénarès, que presenta 'L'oisoh et le chamoh'.

A las 19.00 horas, Delicias de Circo recibe en el Parque Delicias a Colectiv Primavez, procedente de Francia, con 'Playground' y la música en directo completará la jornada. El escenario Salamero De Raíz se estrenará a las 17.00 horas con el concierto de Biella Nuei y Ester Vallejo.

A las 19.00 horas, Celtian y Umbra actúan en la Estación del Norte, y a las 20.30 horas la Sala Mozart del Auditorio acoge 'Una noche única. Jota y Zarzuela', con Ainhoa Arteta, Montserrat Martí, Nacho del Río, Beatriz Bernad, Beatriz Gimeno y Miguel Ángel Berna.

A las 21.00 horas, Shabaka y Premier Pigs llegan al Jardín de Invierno del Parque José Antonio Labordeta, y a las 21.30 horas Los40 Independance cierra la noche en el escenario Ámbar Fuente de Goya con Germán Pascual, José M. Duro, Albert Neve b2b Abel Ramos, Juanjo Martín y Arturo Grao b2b Dany BPM.

El videomapping de la Basílica del Pilar sobre el origen de las fiestas tendrá su penúltima proyección este viernes a las 21.25 horas.

Además, la noche se iluminará con dos espectáculos piromusicales: a las 21.00 horas en el Parque Pignatelli y a las 22.15 horas en el Recinto Ferial de Valdespartera, que celebra su gran noche de fuegos artificiales.