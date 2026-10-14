Las Fiestas del Pilar superan los dos millones de personas con la Ofrenda de Frutos y el Rosario de Cristal

La concejal de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha presentado el balance de las Fiestas del Pilar 2026, que han superado los dos millones de participantes en las distintas actividades programadas. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas del Pilar 2026 han superado ya los dos millones de participantes en los distintos actos organizados en Zaragoza, que este pasado martes, 13 de octubre, ha vivido una de sus jornadas más tradicionales con la celebración de la Ofrenda de Frutos y el Rosario de Cristal. Ambas citas han reunido a miles de personas en las calles del centro, con 3.700 oferentes y 116.000 espectadores en el primer acto, y 8.827 participantes y alrededor de 55.000 asistentes en la procesión nocturna.

La Ofrenda de Frutos, organizada por la Federación de Casas Regionales y Provinciales en Aragón, ha vuelto a llenar de color y folclore el recorrido con la participación de representantes de distintas procedencias. La elevada asistencia ha confirmado la acogida de una de las citas tradicionales del programa festivo, que ha congregado a zaragozanos y visitantes durante la jornada del martes.

Por su parte, el Rosario de Cristal ha vuelto a convertir el centro de la capital aragonesa en escenario de una procesión marcada por los faroles y el ambiente de recogimiento. Un total de 8.827 personas han tomado parte en el recorrido, mientras unas 55.000 se han acercado a contemplar este acto, uno de los más emblemáticos de las fiestas.

ACTIVIDADES PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

El carácter festivo de la jornada se ha reflejado también en la programación infantil, coincidiendo con los días festivos del calendario escolar. Un total de 51.391 niños y niñas han participado en las propuestas dirigidas a este público, con especial afluencia en Río y Juego, que ha recibido a 33.000 personas para disfrutar de sus espacios de ocio y aprendizaje relacionados con la sostenibilidad y la naturaleza.

El Parque de los Títeres, ubicado en el Parque Grande José Antonio Labordeta, ha registrado su mejor entrada de estas fiestas, con 5.500 espectadores, mientras que Las Tribus del Parque han vuelto a llenar sus actividades y han alcanzado los 2.800 participantes infantiles acumulados. Los tradicionales Gigantes y Cabezudos han recorrido el barrio del Actur, donde 8.000 niños han corrido delante de las figuras.

La programación se ha extendido igualmente a otros puntos de la ciudad. El Tragachicos se ha instalado en Valdespartera, donde se han deslizado 1.615 niños, y el León Garganchón ha recibido a otros 1.622 en la plaza Aragón. Los espectáculos celebrados en Movera, San Gregorio, Garrapinillos y Arcosur han sumado 1.203 asistentes.

Asimismo, la iniciativa 'El Pilar con Nuestros Mayores' ha reunido a 1.811 personas en una sesión protagonizada por artistas habituales de los escenarios de Benidorm, entre ellos María Jesús y su acordeón.

EL FOLCLORE Y LA MÚSICA LLENAN LOS ESCENARIOS

La música también ha dejado cifras destacadas. La Estación del Norte ha alcanzado su mayor afluencia de estas fiestas con 10.500 personas, que han acudido a las actuaciones de La Ronda de Boltaña y los Dulzaineros del Bajo Aragón. El folclore ha tenido también presencia en el escenario Denominación de Origen de la Fuente Hispanidad, con 2.175 espectadores.

En Espacio Zity, las actuaciones de Taburete, Álvaro de Luna y Hey Kid han congregado a 20.000 personas. El Jardín de Invierno ha albergado a 1.750 espectadores con María José Llergo y La Fuina, mientras que el espectáculo de agua, luz y sonido de las fuentes del Parque Grande José Antonio Labordeta ha atraído a 1.700 personas.

Otros espacios han registrado una importante afluencia durante el martes. El Recinto Ferial de Valdespartera ha contabilizado 49.000 visitantes, las Food Trucks del Parque de San Pablo han sumado 20.000 y el Mercado de Otoño de la plaza Aragón ha recibido a 7.000 personas. Por su parte, los espectáculos taurinos celebrados en la plaza de toros de La Misericordia han reunido a 6.230 asistentes.

PROGRAMACIÓN PARA ESTE MIÉRCOLES

La agenda de este miércoles, 14 de octubre, mantiene las propuestas culturales, infantiles y musicales. El Paseo Independencia acogerá dos citas de Paseo Escena: a las 12.30 horas, la formación catalana Zigurat Circus Band presentará 'Monsieur Florian, zapato grande ande o no ande', y a las 19.00 horas la Orquesta de las Esquinas recorrerá el paseo con 'Barroco rock', con salida desde la plaza de España.

La oferta para los más pequeños continuará con Las Tribus del Parque, que ofrecerá 'Magicus Zaragoza', dirigido a niños a partir de tres años, en sesiones de 90 minutos a las 11.00, 17.00 y 19.00 horas en el Aula de la Naturaleza del Parque Grande José Antonio Labordeta. A las 12.00 horas, Harinera ZGZ acogerá 'Diminutivo', de Títeres sin Cabeza, también recomendado a partir de tres años.

La torre de la basílica de Nuestra Señora del Pilar volverá a cobrar vida con el videomapping dedicado a los orígenes de las fiestas, cuyo próximo pase tendrá lugar a las 20.25 horas.

La música en directo completará la jornada con las actuaciones de Toreros Muertos y Dadá, a las 19.00 horas en la Estación del Norte; la Orquesta Sinfónica Carlos Cruz Díez, procedente de Venezuela, a las 20.30 horas en el escenario Ámbar Fuente de Goya de la plaza del Pilar; y The Lemon Twigs, acompañados de Hip Hip Cohete, a partir de las 21.00 horas en el Jardín de Invierno.