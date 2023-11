Finaliza el rodaje de "Cariñena, vino del mar", de Javier Calvo, tras cinco semanas en más de 30 localizaciones

ZARAGOZA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rodaje de la película "Cariñena, vino del mar", dirigida por el zaragozano Javier Calvo y producida por Varykino Films, concluye tras cinco semanas de trabajo. La cinta, ambientada en la década de los 70, está basada en la novela autobiográfica homónima de Antón Castro, premio Nacional de Periodismo Cultural, en la que relata sus propias experiencias en la España de la transición.

La última escena se rodaba en Cariñena, en concreto con un guateque de época en uno de los locales de la zona. Nada más acabar este reto, Calvo ha asegurado que "ha sido un rodaje intenso, duro, divertido, emocionante y solo puedo decir que estoy absolutamente orgulloso de mi equipo".

Un equipo, ha continuado, que "ha trabajado con ilusión, con alegría, con rigor, en la idea común y en la certeza de que estábamos construyendo entre todos algo hermoso".

Han sido más de 30 localizaciones, una treintena de actores con frase y casi 200 figurantes entre los que se incluían niños y animales, "por no contar que el 70% de las escenas se han rodado en exteriores con un tiempo otoñal que puede variar del calor sofocante a las tormentas torrenciales en un instante", según el director, que ha remarcado también que el presupuesto ha sido "ajustado".

"No sé qué ocurrió, pero la totalidad de las personas a las que le conté el proyecto, lejos de asustarse y huir; se embarcaron y han vivido a mi lado esta maravillosa aventura que ahora concluye", ha reflexionado.

El equipo, prácticamente aragonés en su totalidad, está encabezado por técnicos conocidos en Aragón como Javier Estella, José Carlos Ruíz, Jon Arteagabeitia o J.M. Fandos, entre otros. "Sin ellos, esta película no se hubiera rodado", ha reivindicado Calvo.

Durante poco más de un mes, el equipo ha viajado por varios puntos de Aragón, entre diversos escenarios de Zaragoza capital y varios pueblos de la provincia de Teruel y la Comarca Campo de Cariñena, como Aguarón, Paniza, Cosuenda, Longares, Almonacid y la propia localidad de Cariñena.

En cuanto al elenco, ha estado encabezado por Diego Garisa --encargado de dar vida a Castro-- y Alejandro Bordanove. "Tengo la certeza de haber trabajado con dos actores que serán referencia en el futuro del cine español y la alegría de haber podido compartir esta historia con actores y actrices a las que admiro como Itziar Miranda, Nacho Rubio, Blanca Laínez, Alba Martínez, Ricardo Joven, Paco Paricio, o Javier Aranda", ha añadido el realizador.

Por otro lado, el director ha destacado la implicación y profesionalidad del equipo. "Hice una apuesta clara, rodar una película de proyección nacional, pero con la totalidad del equipo técnico y artístico de la tierra; no me he equivocado. Su implicación y profesionalidad han sido impresionantes y cuando se hable de que 'Cariñena, vino del mar' es una película de Javier Calvo, me gustaría que todos los componentes sientan que eso no es así, que cada segundo de la película les pertenece en igual medida", ha subrayado.

El largometraje está producido por Varykino Films y Aragón TV, cuenta con la colaboración de la Denominación de Origen Protegida de Cariñena, así como el apoyo de los Fondos FITE, el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Ayuntamiento de Cariñena.

Además, en la búsqueda de localizaciones han colaborado Aragón Film Commission y Teruel Film Commission.