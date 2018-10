La fotografía poética del madrileño Chema Madoz llega a La Lonja con la exposición 'Ars combinatoria'

Publicado 12/07/2018 15:03:12 CET

ZARAGOZA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Lonja de Zaragoza ofrece hasta el próximo 9 de septiembre, 'Ars combinatoria', una exposición de fotografías de Chema Madoz, quien ha asistido este jueves a la presentación, junto al consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés.

La exposición consta de 74 fotografías en blanco y negro sobre papel baritado y virado al sulfuro, en diversos formatos, además de 24 portadas elaboradas por Madoz para medios especializados en cultura. Igualmente, se expone un fotopoemario, creado por Fernando Bellver con la unión de la lírica de Joan Brossa y las imágenes del fotógrafo.

Todo ello se completa con la proyección del documental 'Regar lo escondido', producido por RTVE, bajo la dirección y guión de Ana Morente, para el programa 'Imprescindibles', que analiza la obra de Chema Madoz (Madrid, 1958), Premio Nacional de Fotografía en el año 2000.

OBJETOS COMO LENGUAJE

Los objetos cotidianos son los protagonistas de la obra del fotógrafo madrileño quien, gracias a su especial modo de asociarlos y combinarlos, consigue hacer llegar al espectador imágenes con un gran componente poético y evocador.

Así lo ha señalado el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés: "Chema Madoz es alguien a quien sería inútil poner calificativos, Chema Madoz es Chema Madoz. Un referente español y mundial en la fotografía. Un artista capaz de provocar planteamientos oníricos e inesperados a partir de objetos cotidianos de nuestras vidas".

Para Rivarés, el universo que crea Madoz es único. "No sé cómo es posible crear algo así, a través de las sombras y la fotografía en blanco y negro, sin colores y sin nuevas técnicas de manipulación fotográfica".

EL ARTE DE COMBINAR

La comisaria de la exposición, Oliva María, ha expuesto que "Chema es un fotógrafo atípico porque no es un fotógrafo, es un artista, un poeta. Lo que hace es usar las imágenes para concretar sus ideas. Ideas que construye manipulando objetos y elementos de la naturaleza".

En definitiva, "es un artista conceptual, que utiliza la fotografía de forma muy preciosista, muy cuidada, sin photoshop, y con ello consigue hacernos ver otros significados en las cosas", ha agregado.

Madoz, en palabras de la comisaria, busca siempre nuevos caminos para dejar vagar la imaginación: "Sus imágenes nos llevan a replantearnos cosas, como la de un collar que se convierte en una soga y evoca la codicia. O esa imagen de un podio con tres hielos que se derriten, que nos hace pensar en lo efímero de la fama y en el paso del tiempo".

Oliva María ha indicado además que "Madoz no pone título a sus obras para no orientar la mirada del espectador. Él quiere que tú descubras aquello que él ha ideado en su estudio. Solo coloca el año para contextualizar ya que, en ocasiones, un mismo objeto le sugiere diferentes cosas a lo largo del tiempo".

UNIVERSO INAGOTABLE

Por su parte, durante la presentación de la muestra, el propio autor ha querido agradecer al Ayuntamiento de Zaragoza la oportunidad de "exponer en un espacio tan apabullante" como La Lonja.

Madoz ha manifestado que 'Ars combinatoria' "recoge la mayor parte" de su comienzo en el trabajo con objetos y también algunos de los trabajos que realizó con anterioridad y en los que todavía puede observarse la figura humana.

Así ha detallado lo siguente: "Cuando empiezo a trabajar con objetos lo hago con la idea de hacer una pequeña serie, que es lo que había hecho hasta entonces, exposiciones de 30 ó 40 imágenes cerradas a un motivo, pero descubro que los objetos tomaban una intensidad particular".

"Hasta entonces el objeto lo relacionaba con el bodegón y la naturaleza muerta y no me atraía. Pero empecé a descubrir su aspecto poético y mi trabajo comenzó a girar en torno a los objetos. Trabajar con objetos se descubrió para mí como una especie de universo inagotable de inspiración. A veces me preguntan, ¿no te cansas de los objetos?, pero, para mí, son como para los poetas las palabras, un vehículo, son mi medio de comunicación".

El artista madrileño ha continuado diciendo que siempre existe el riesgo de copiarse a uno mismo, pero lo intenta evitar y, mientras sienta frescura en sus nuevas imágenes, podrá seguir trabajando con los objetos.

Chema Madoz ha recibido, por su producción artística, numerosos reconocimientos, como el Premio Nacional de Fotografía que entrega el Ministerio de Cultura, en el año 2000, o el 'Premio Bartolomé Ros' de 'PHotoEspaña', en 2011. Además, ha expuesto sus obras en museos, entre ellos, el Reina Sofía de Madrid, el Nederlands Fotomuseum de Rotterdam y el Multimedia Art Museum de Moscú.

Esta exposición, que se va inaugurar a las 19.00 horas de este jueves, acto al que acudirá el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, se complementará con actividades didácticas para acercar al público la obra expuesta.

Además de visitas guiadas, habrá talleres, dirigidos por el artista plástico Miguel Ángel Gil Andaluz, que consistirán en invitar a los asistentes a diseñar sus propias composiciones jugando con objetos y entendiendo el lenguaje que esconden.