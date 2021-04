Un fotolibro editado por el Gobierno de Aragón completa el homenaje de Judith Prat a las mujeres campesinas

ZARAGOZA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha editado un fotolibro con las imágenes que formaron parte de la exposición "Matria", que la fotógrafa aragonesa Judith Prat presentó en el IAACC Pablo Serrano en el último semestre de 2020. La publicación ha sido prologada por la periodista Rosa María Calaf.

Con el lema "Cultura en igualdad: Mujeres, archivos y bibliotecas", el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Víctor Lucea, ha explicado que se han llevado a cabo una serie de iniciativas.

La finalidad es "fomentar la igualdad a través de las artes y la cultura, para luchar contra cualquier tipo de discriminación contra las mujeres", dando cumplimiento a una de las medidas incluidas dentro de la línea estratégica de "Sensibilización y Prevención" que recoge el IV Plan Estratégico para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en Aragón (2018-2021).

Lucea ha explicado que este libro "aborda formas y manifestaciones de esa violencia contra las mujeres en países que Judith ha visitado y fotografiado con un discurso y una técnica incontestable".

Entre estas iniciativas cabe destacar la realización de conferencias, exposiciones y actuaciones de difusión para dar visibilidad al papel de las mujeres en los centros culturales. Es en este contexto en el que se enmarca Matria, un proyecto que constituye un relato visual de la situación del campesinado en el mundo a través de la mirada cercana y cómplice de la autora que reconoce la tierra como única patria. La tierra en la que 1.200 millones de campesinos hunden las manos cada día para alimentar al mundo.

Con este fotolibro Judith Prat hace además un homenaje a la mujer campesina, corazón y motor de la agricultura familiar que, a lo largo y ancho del planeta, garantiza la seguridad y la soberanía alimentaria.

ALERTA

"Matria" es una llamada de alerta ante las agresiones que sufre la madre tierra por parte de los intereses trasnacionales de la agroindustria o la gran minería y es también un grito de socorro frente a las violaciones de los derechos humanos que sufre el colectivo campesino en el mundo.

A través de 128 imágenes realizadas en México, EEUU, Mozambique, Sudán del Sur y Yemen la autora propone un recorrido fotográfico que muestra distintas situaciones en las que los derechos del campesinado son violados. El acaparamiento de tierras y el desplazamiento de campesinos, la situación de los trabajadores agrícolas transfronterizos, los efectos de la guerra en las zonas rurales y las alternativas propuestas desde la agroecología y el feminismo son los cuatro grandes bloques entorno a los que transita ese libro.

Estas 128 fotografías muestran con contundencia la contradicción entre sufrimiento y esperanza que atraviesa la vida de sus protagonistas, sean personas o paisajes.

Un mosaico global de distantes realidades que permiten una aproximación al silenciado expolio y al atronador pálpito de la lucha y la dignidad de quienes no se resignan. Quizá los orígenes campesinos de Judith Prat puedan reconocerse en las manos endurecidas o en las miradas al cielo que hoy rescata del anonimato a través de este libro, ha indicado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

UNA VIDA MARCADA POR LA FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL

Judith Prat (Altorricón, Huesca, 1973) comenzó a formarse en fotografía documental y fotoperiodismo tras graduarse en Derecho y se convierte en algo más que una pasión, descubriendo el poder de las imágenes para captar la realidad que se encuentra. Muestra gran interés en mostrar aquello que sucede, contar la realidad que para muchos es invisible, la vida e historias de la gente anónima.

En los últimos años ha trabajado en África, Oriente Medio y América Latina, fotografiando diferentes temas como el conflicto armado y las minas de coltán en el Este de la R.D. del Congo, la extracción de petróleo en el Delta del Niger, la violencia de Boko Haram en el noreste de Nigeria, el feminicidio en Ciudad Juárez, la guerra en Yemen, las condiciones de vida de los sirios en busca de refugio en los países vecinos o el conflicto en el Kurdistán.

Algunos de estos trabajos se han materializado en cortometrajes, como el titulado 'Boko Haram, una guerra contra ellas' (2015) o 'Tú, siéntate' (2016). Ha publicado sus artículos y fotografías en medios como The New York Times, Al Jazeera, The Guardian, WOZ, DAYS Japan, El Mundo, el diario.es, Heraldo de Aragón, El Periódico de Cataluña, recibiendo numerosos premios como el de Artes&Letras de fotografía en 2017, el Human Nature Photojournalism Contest 2015 (Canadá), el Julia Margaret Cameron Award 2014 (Reino Unido), o el Photofest Award 2014 (México).

Desde 2010 lleva exponiendo su obra, en muestras como la realizada en 2018 en Cloître Saint-Louis de Avignon y PHOTOESPAÑA en 2016 en Maison du Devéloppement Durable, Montreal; en 2015 en el Photography Festival Moscow en Rusia, en el Zoom Photo Festival Sanguenay de Quebec, o Libertad Gallery en Querétaro, México; o en 2014 en la International Biennial of fine art and documentary photography (Worldwide Photography Gala Awards), Museo del Patrimonio Municipal de Málaga.

Algunos de sus últimos trabajos han podido verse en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,en el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza o en la clausura del Foro Social Mundial en México.