Fraga edita una guía de autoprotección ante inundaciones para reducir los riesgos de las crecidas del Cinca

El Ayuntamiento distribuirá trípticos en las viviendas y carteles en edificios públicos con recomendaciones de actuación y un mapa de evacuación - AYUNTAMIENTO DE FRAGA

FRAGA (HUESCA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fraga ha editado un manual de protección ante inundaciones en el marco del proyecto Cinca Revive, con el objetivo de sensibilizar a la población y facilitar pautas de actuación ante una posible crecida del río Cinca. El material, que se distribuirá en los próximos días en viviendas y edificios públicos, recoge medidas preventivas, recomendaciones durante una emergencia e indicaciones para actuar una vez superado el episodio.

La iniciativa da continuidad al proyecto municipal tras la finalización de la ejecución de sus tres separatas y refuerza su vertiente divulgativa. A través de un tríptico para los hogares y carteles para los espacios públicos, el consistorio pretende que los vecinos dispongan de información accesible para reducir la vulnerabilidad de la localidad y mejorar su capacidad de respuesta.

El documento incluye un plano del casco urbano que identifica las zonas potencialmente inundables, las calles que podrían quedar cortadas al tráfico, las vías de evacuación recomendadas y los puntos de reunión y centros de acogida previstos en caso de emergencia.

PREPARACIÓN ANTES DE LA CRECIDA

Entre las recomendaciones preventivas figura preparar un kit de emergencia con linterna, radio a pilas, botiquín y documentación, además de almacenar agua y alimentos no perecederos para tres días. También aconseja apartar productos tóxicos para evitar contaminaciones, guardar los objetos de valor en las zonas altas de la vivienda y planificar el traslado de vehículos y maquinaria agrícola.

El manual recomienda asimismo que las familias conozcan las rutas de evacuación y que se disponga de tarjetas de identificación para las personas dependientes, con el fin de facilitar su atención en caso de que sea necesario abandonar el domicilio.

Durante una inundación, las instrucciones insisten en no acceder a sótanos ni garajes y evitar tanto circular en vehículo como caminar por zonas anegadas. También se aconseja desconectar los aparatos eléctricos, retirar los muebles exteriores, subir a las plantas superiores si fuera necesario y utilizar el teléfono únicamente para emergencias reales, sin difundir rumores.

EVACUACIÓN Y VUELTA A LA NORMALIDAD

El mapa establece que, si las autoridades ordenan una evacuación y las personas afectadas carecen de transporte propio, los puntos de reunión se situarían en el Ayuntamiento, en la margen izquierda del río, y en los Juzgados, en la derecha. Quienes dispongan de vehículo deberán dirigirse a los centros de acogida habilitados y comunicar su llegada a Protección Civil.

En la margen izquierda, estos espacios serían el CEIP Miguel Servet y el Castillo. En la derecha se habilitarían el cuartel de la Guardia Civil, los Juzgados, los viales del polígono San Simón y el aparcamiento de Becton Dickinson.

Una vez pasada la inundación, el manual indica que no se debe regresar a los inmuebles hasta recibir autorización oficial y que es necesario comprobar previamente posibles daños estructurales o riesgos de derrumbe. También recomienda no consumir agua cuya seguridad no esté garantizada, retirar los animales muertos conforme a las indicaciones establecidas y comenzar la limpieza por las zonas altas, sin obstaculizar la circulación.

El proyecto Cinca Revive cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de NextGenerationEU.