Fundación Caja Rural de Aragón presenta Doña Paquita, el asistente de IA para ayudar a los mayores en su día a día

El próximo 27 de octubre, Caja Rural de Aragón presentará un taller teórico-práctico sobre el uso de esta app. - CAJA RURAL DE ARAGÓN

ZARAGOZA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Aragón pone a disposición de las personas mayores de 65 años la aplicación móvil gratuita Doña Paquita para ayudarles a desenvolverse con mayor facilidad y confianza en el entorno digital. Una app ideada para hacer que la tecnología sea más cercana y accesible. Para utilizarla no es necesario tener conocimientos tecnológicos ni emplear palabras complicadas. Los usuarios pueden hablar con ella por voz o escribirle y plantearle sus dudas con naturalidad, como lo harían con una persona de confianza.

Con el objetivo de luchar contra la brecha digital y acercar esta tecnología a los usuarios, Fundación Caja Rural de Aragón organiza un taller teórico-práctico que se ofrecerá de manera gratuita el próximo martes 27 de octubre a las 10.30 horas en la calle Coso, 29 de Zaragoza. La aplicación permite resolver dudas relacionadas con el día a día y acceder a diferentes contenidos pensados para fomentar una vida activa y mantener la autonomía.

Los usuarios pueden encontrar ejercicios para mantenerse en forma, juegos y retos para entrenar la memoria, la atención y la concentración, contenidos de ocio e información útil sobre actividades y ayudas, así como propuestas para organizar pequeñas tareas cotidianas. Entre sus principales funcionalidades destaca su dimensión de educación financiera y acompañamiento digital.

Doña Paquita puede explicar de manera sencilla conceptos financieros, ayudar a utilizar la banca digital Ruralvía y ofrecer orientación sobre cómo detectar intentos de fraude. Otro de los espacios de Doña Paquita está dedicado a la conversación y los recuerdos. La aplicación puede proponer temas relacionados con las experiencias personales, los pueblos, las historias de toda la vida o los recuerdos, favoreciendo una conversación agradable y estimulando la memoria.

Con esta iniciativa, Caja Rural del Aragón refuerza su compromiso con una digitalización útil, accesible y al servicio de las personas, poniendo a disposición de sus clientes una herramienta que combina educación financiera, acompañamiento y bienestar.

Doña Paquita está disponible de forma gratuita, tanto en Google Play como en App Store. Para comenzar a utilizarla, basta con descargar la aplicación en el móvil y seguir los pasos indicados. Aquellas personas que lo necesiten pueden contar con la ayuda de un familiar o de alguien de confianza para realizar la descarga y comenzar a utilizarla.