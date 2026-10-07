Fundación Ibercaja iluminará el cielo con un espectáculo de 3.000 drones

Presentación del espectáculo de drones, que se podrá ver en la ciudad de Zaragoza, en la noche del 9 de octubre. - IBERCAJA

ZARAGOZA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ha organizado para este viernes, día 9 de octubre, a partir de las 22.00 horas, el espectáculo '150 años de Fundación Ibercaja. Museo Goya ilumina el cielo', en el que más de 3.000 drones sobrevolarán el cielo de Zaragoza en una propuesta visual sin precedentes en un entorno urbano, ya que es la primera vez que esa cantidad de drones se pueden contemplar en un espectáculo dentro de una ciudad.

La presentación del espectáculo ha contado con la participación del director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, y la consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández. Este evento único se celebrará con motivo de la inauguración del nuevo Museo Goya, que habrá tenido lugar el día anterior, y se enmarca además en los actos conmemorativos del 150 aniversario de Fundación Ibercaja, una efeméride que la entidad está celebrando a lo largo de este año con iniciativas culturales y sociales dirigidas a toda la ciudadanía.

La coreografía aérea estará inspirada en el universo creativo de Francisco de Goya y ofrecerá un recorrido visual por algunos de los elementos más representativos vinculados a su figura, a la historia y trayectoria de Fundación Ibercaja y a algunos de los símbolos más reconocibles de Zaragoza.

A través de distintas secuencias de luz y movimiento, el espectáculo combinará innovación tecnológica, arte y emoción para rendir homenaje a uno de los artistas más universales de nuestra historia. El espectáculo, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, se realizará desde el parking Sur Expo, que estará cerrado por ser la zona de lanzamiento e inicio de vuelo de los drones.

Entre las afecciones estarán el corte al tráfico del Puente del Tercer Milenio, la Avenida de la Expo 2008 (corte al tráfico salvo autobuses en dirección Almozara), la Pasarela De Delicias y Pasarela del Voluntariado (cerradas a peatones) y las rotondas de acceso a La Almozara y Hotel Hiberus (se prevé su corte durante, al menos, durante los 30 minutos del espectáculo). Igualmente, habrá afecciones de las líneas de autobús en la zona: 34, Ci1, Ci2 y Ci4; la 51 y Ci3 solo estarán afectadas si Policía Local activa los cortes adicionales.

Así mismo, se recomienda acceder en transporte público o a pie a las zonas recomendadas de visualización. Toda la información detallada la ha dado a conocer el Ayuntamiento de Zaragoza. Se trata de una experiencia abierta al público que servirá para celebrar, de una forma diferente, la apertura de una nueva etapa para el Museo Goya y los 150 años de compromiso de Fundación Ibercaja con la cultura y la sociedad. Un espectáculo concebido para convertir durante unos minutos el cielo de Zaragoza en un gran lienzo de luz.