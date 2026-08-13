La Fundación Ibercaja realiza 2.400 actividades sociales en toda España durante los primeros siete meses del año

Voluntariado Corporativo de Ibercaja con su Fundación. - FUNDACIÓN IBERCAJA.

ZARAGOZA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Ibercaja, que cumple este año su 150 aniversario, ha realizaod 2.400 actividades sociales en toda España durante los primeros siete meses del año para "contribuir a una sociedad mejor y ofrecer más oportunidades para el desarrollo personal, social, cultural y educativo de las personas", han señalado este jueves en una nota de prensa.

Unas cifras englobadas en los más de 10 millones y medio de beneficiarios en los últimos 10 años, con más de 25.000 actividades, reflejo de una labor que Fundación Ibercaja ha mantenido fiel a su razón de ser desde hace siglo y medio.

El compromiso social ha sido siempre y es el ADN de la entidad, impulsando su ayuda a las entidades del tercer sector, con especial atención en la actualidad a la infancia, el medioambiente y los colectivos más vulnerables.

De esta forma, este año, se han lanzado nuevas ediciones de sus convocatorias dirigidas a las entidades del tercer sector a nivel nacional: ayuda a la infancia, medioambiental, proyectos sociales y cooperación internacional.

159 ENTIDADES EN ARAGÓN

Además, el voluntariado corporativo gana fuerza y relevancia implicando a los trabajadores de la entidad en las diferentes iniciativas sociales que se llevan a cabo.

El apoyo a las entidades sociales, como no puede ser de otra forma, continúa un año más a través de la XXI edición de su convocatoria de proyectos sociales, con la que este año se llegará a cerca de 119.381 personas con ayuda a 471 iniciativas de todo España.

A través de esta propuesta, en estos 21 años, ha conseguido ayudar a cientos de miles de personas en todo el ámbito nacional. En total en Aragón, Fundación Ibercaja apoya este año a 159 entidades en las tres provincias.

Por su parte, las entidades del Arco Mediterráneo también han recibido este apoyo en la última edición de la convocatoria con 72 convenios firmados, y en Guadalajara, han sido 16 entidades, respectivamente, las beneficiarias de los acuerdos de colaboración. Por otro lado, en Castilla y León, se entregaron los convenios a 58 entidades y en los próximos meses, se llevarán a cabo los actos con las asociaciones seleccionadas en Madrid, Huesca, Teruel y La Rioja.

La entrega de estos convenios de colaboración es una de las acciones que mejor define el compromiso social de la entidad, con el objetivo de ayudar e impulsar a las entidades sociales, quienes, a través de sus proyectos, trabajan por romper las desigualdades en la sociedad.

CUATRO CONVOCATORIAS DIFERENTES

Sumadas a esta iniciativa, Fundación Ibercaja ha impulsado este año tres convocatorias adicionales: 'Ayuda a la infancia', con la que se ha ayudado a 38.681 personas y 146 entidades de todo España --más del doble que el año pasado-- que impulsan propuestas para mejorar el bienestar infantil, fomentar la igualdad de oportunidades y promover el desarrollo integral de los menores.

Por otra parte, en el mes de junio se lanzó por tercer año consecutivo la convocatoria 'Innovación social y protección medioambiental', con la que el año pasado ya se apoyaron 43 proyectos de todo España, centrados en la protección y el cuidado de la naturaleza.

Por último, se encuentra la convocatoria de 'Cooperación internacional' que, este 2026 llegará a su tercer año enfocada al ámbito nacional, consiguió ayudar a 44 entidades que desarrollan sus proyectos en las zonas más desfavorecidas de 28 países.

En esta primera parte del año, las actividades del voluntariado corporativo se han incrementado un 32%, con un total de 32 celebradas a lo largo de estos primeros 7 meses, con un total de 568 voluntarios, con 242 nuevas incorporaciones.

Las diferentes actividades desarrolladas han sido los desayunos solidarios en San Blas, la visita al museo de cera con personas con autismo en Madrid, la recogida de café y azúcar para comedor social, así como la participación en: el Bosque de los Zaragozanos, el Mercado de Tulipanes Solidarios que tuvo lugar en la plaza del Pilar, el Parque de las sonrisas con Payasospital en Valencia, la Granja escuela con Cruz Blanca, la Marcha Aspace Huesca, el Campeonato Atletismo Special Olympics, "Painting for others" en Madrid y Paintball PLS connect.

El compromiso con las personas y su desarrollo conforman la razón de ser de Fundación Ibercaja. Tras 150 años, la base sobre la que se construye toda su labor es la misma que en su origen en 1876: la acción social.

Desde hace siglo y medio, la entidad trabaja con el propósito de estar al lado de las personas, especialmente de quienes más lo necesitan, contribuyendo a construir una sociedad más justa y solidaria, más inclusiva y con igualdad de oportunidades para todos.