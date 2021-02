La Fundación Menudos Corazones recibe 1.330 euros gracias la campaña digital de San Valentín de Puerto Venecia.

ZARAGOZA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Menudos Corazones ha recibido 1.330 euros gracias a la campaña digital de San Valentín desarrollada por el shopping resort Puerto Venecia en sus redes sociales, cantidad que ha entregado este viernes, 26 de febrero, mediante un cheque y que servirá para ayudar y acompañar a los niños y jóvenes con cardiopatías congénitas.

En una nota de prensa, Puerto Venecia ha explicado que, por segundo año consecutivo, el centro ha elegido a la Fundación Menudos Corazones para hacer la donación, "un pequeño gesto que servirá para ayudar y acompañar a los niños y jóvenes con cardiopatías congénitas y a sus familias dentro y fuera de los hospitales a través de esta fundación".

La gerente de Puerto Venecia, Yolanda Gimeno, ha precisado que es una de las acciones solidarias "más especiales que llevamos a cabo en el centro a lo largo del año" y esta ocasión ha sido la primera digital, "en la que nuestros usuarios han demostrado muchísima implicación".

El shopping resort de Zaragoza puso en marcha una "emotiva acción" los días previos a San Valentín para tener un detalle con las parejas zaragozanas que tenían pensado casarse este año y se han visto obligadas a posponerlo.

Para conseguirlo, creó en sus redes sociales un concurso para que las personas cercanas de estas parejas pudiera darles una sorpresa con una de 44 cajas 'LOVE IS IN THE BOX' que estaban en juego, una campaña digital que ha concluido "con unos datos de participación muy positivos".

AUMENTO DE LA DOTACIÓN

Gimeno ha indicado que durante el tiempo que estuvo activo el sorteo en sus redes sociales "participaron más de mil personas, consiguiendo alcanzar a 107.000 usuarios, unos datos muy positivos que nos han permitido aumentar la donación a la Fundación Menudos Corazones más de un 30% respecto al año pasado".

La entrega de este dinero ha tenido lugar en las instalaciones del shopping resort de la mano de la gerente de Puerto Venecia y ha contado con la participación de la socia de la Fundación Menudos Corazones y embajadora en esta acción solidaria en Aragón, María González.

Por su parte, la directora de la Fundación Menudos Corazones, Amaya Sáez, ha agradecido esta acción solidaria de Puerto Venecia "y de todas las personas que la han hecho posible".

Según ha detallado, "el vínculo que tenemos con las familias de Aragón es muy grande, bien porque les brindamos alojamiento gratuito cuando deben trasladarse a Madrid por la hospitalización de sus hijos e hijas con cardiopatías o porque participan habitualmente en nuestros programas".