La Galería Spectrum Sotos exhibe las imágenes del Premio Jalón Ángel en 'Cazadores de Imágenes'

Publicado 03/06/2019 19:02:40 CET

ZARAGOZA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La muestra 'Cazadores de Imágenes' abre de nuevo sus puertas en esta ocasión en la Galería Spectrum Sotos de Zaragoza. La exposición reúne las fotografías ganadoras del IV Premio Internacional de Fotografía Jalón Ángel y las mejores tomas seleccionadas por el jurado de los más de 2.200 participantes. La inauguración tendrá lugar el miércoles 12 de junio, a las 20.00 horas.

Como novedad, en esta fecha se entregarán los galardones del V Premio Internacional de Fotografía Jalón Ángel y se verán, asimismo, sus fotografías. Los ganadores del Premio 2018, Debdatta Chakraborty (retrato) y Nity Jannatul (viajes), junto con las menciones especiales en ambas categorías compartirán espacio con 30 autores más seleccionados por el jurado con las mejores puntuaciones.

La muestra de 36 imágenes está organizada por el Archivo Jalón Ángel de la Universidad San Jorge/ Grupo San Valero, comisariada por la profesora de la Universidad San Jorge, Pilar Irala-Hortal, y coordinada por la responsable de Gestión, Alicia Mellén. En esta ocasión también colabora el obrador de imágenes MoosesBildwerk en la impresión de las fotografías.

Además, estarán presentes las fotografías que obtuvieron la mención especial en cada una de las categorías y cuyos autores son Jesús Blasco de Avellaneda y Sadiel Mederos (retrato) y Teo Liak Song y Javier Arcenillas (viajes).

Entre los autores se encuentran fotógrafos con importantes trayectorias y que han sido galardonados por premios internacionales entre los que se encuentran el Sony World Photography Awards, BBC Wildlife Photo Contest, Street Photography International - Street Awards (Leica Camera), Magnum Photography Awards y Photographer of the Year.

Asimismo, se han presentado colaboradores de revistas, agencias y medios de comunicación como National Geographic, European PressPhoto Agency, The Times of India, The New York Times, Der Spiegel, CNN y BBC, entre otros.

Los autores son: Sadiel Mederos Bermúdez, Jesús Blasco de Avellaneda, Debdatta Chakraborty, Md Tanveer Hassan Rohan, Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz, Adrián Domínguez, Pranab Basak, Ángel Atanasio Rincón, Diego Ibarra Sánchez, Magdalena Jarych, Javier Arroyo, Federico Borobio, Lidón Clemén Martínez, Ali Alsheikh Khedr, Ana Becerra, Fernando Omar Cardarelli, Anna Zaynulina, Asdrúbal Gómez, Nity Jannatul.

Completan el cartel de autores Teo Liak Song, José Beut, Sandra

Ballesteros, Javier Arcenillas, Rebwar Hosein Poori, Azim Khan Ronnie, José Luis Méndez Fernández, Adam Fath, Beihua Guo, Srdjan Vujmilovic, Ali Sabih Kadhim, Antonio Jesús Pérez, Mohamed Ourty y Carmen García Fernández.