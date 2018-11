Galve (PP) lamenta la "dejación de funciones" de Mayte Pérez en materia deportiva

Publicado 13/11/2018 12:00:30 CET

ZARAGOZA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico del PP, Fernando Galve ha lamentado este martes la "dejación de funciones" de la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno autonómico, Mayte Pérez, en materia deportiva, alertando de sus recurrentes "incumplimientos".

Así, Fernando Galve ha aseverado que la consejera Mayte Pérez está dejando la política deportiva "en el olvido más absoluto" y "está más atenta a otras cosas", por lo que ha exigido al Ejecutivo que dé a esta actividad "el trato que se merece" y que confiera más apoyo económico a los juegos deportivos en edad escolar, las federaciones y los clubes y deportistas de elite.

En rueda de prensa, el parlamentario ha dicho que "la información nos llega muy tarde y mal, es manifiestamente mejorable", poniendo de ejemplo el Plan de Instalaciones Deportivas, aprobado en 2010 y que "no sabemos cómo se encuentra", aunque ha recalcado que "se vino incumpliendo desde ese año, se fueron reprogramando todos los pagos para la siguiente legislatura", cuando gobernó el PP "con una grave crisis económica" durante la que "se fueron afrontando los pagos más inmediatos".

Fernando Galve ha dicho que el Gobierno de Aragón ha utilizado este plan para "sacar pecho" en los Presupuestos de 2018, dotándolo con 2,5 millones de euros, pero "eso realmente no es así" porque "no sabemos si se están pagando o no" los compromisos anunciados, lo que ha atribuido a la "costumbre" del PSOE de aplicar el principio de "yo invito y tú pagas" pese a que "este Gobierno tiene una capacidad de gasto de 1.279 millones de euros más que el anterior Gobierno en 2015".

VOLUNTAD POLÍTICA

A juicio del diputado del PP "es una cuestión de voluntad política que este Gobierno vaya afrontando los pagos y se preocupe un poquito más", por lo que el Grupo Popular en las Cortes de Aragón presentará varias iniciativas para propiciar que se resuelvan todos los proyectos del Plan de Instalaciones Deportivas y también que el Ejecutivo elabore el nuevo censo de instalaciones, pendiente desde 2005, así como que se inicie el Plan Estratégico del Deporte.

Los populares estarán, también, "muy atentos" a las subvenciones a las federaciones deportivas y su justificación, indicando Galve que hace escasas fechas se retuvieron más de 92.000 euros correspondientes a partidas destinadas a proyectos federativos y clubes, considerando que el Gobierno regional hace "muchos anuncios" pero "al final pocas cosas se llegan a materializar o se hacen tarde y mal".

"No me sirve de nada" que se presupueste "muchísimo más" si después se cierra el Presupuesto, se retienen fondos y estos no llegan a las federaciones deportivas, ha concluido Fernando Galve.