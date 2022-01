García Egea: "España no exporta carne de mala calidad sino que tiene un Gobierno de pésima calidad y sin credibilidad"

El secretario general del PP dice que Garzón es ministro porque Teruel Existe y el PSOE votaron a Pedro Sánchez

GUADALAVIAR (TERUEL), 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha manifestado que "España no exporta carne de mala calidad" sino que tiene un Gobierno "de pésima calidad liderado por Pedro Sánchez, que debería cesar hoy mismo al ministro Garzón".

García Egea ha hecho estas declaraciones este domingo, 9 de enero, durante su visita a una explotación ganadera de la localidad turolense de Guadalaviar, acompañado por el presidente provincial de la formación, Joaquín Juste, entre otros.

Ha contado que este fin de semana se ha reunido con diversos grupos de diputados 'populares' de otras provincias españolas, como Valladolid, León, Cáceres o Valencia, para conocer de primera mano el trabajo que el PP realiza en los núcleos rurales, a los que se ha mostrado próximo porque, ha declarado, hasta los cinco años vivió en un pueblo de Albacete.

A su juicio, "da mucha tristeza ver como el Gobierno de España está tirando piedras sobre un sector clave --el ganadero--, que está dando de comer a mucha gente, y que está basando el crecimiento poblacional en muchos lugares, como es el caso de Teruel".

García Egea ha calificado las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón --en una entrevista en el diario británico 'The Guardian'-- de "inaceptables", porque "ha dicho que la carne que exporta España es de mala calidad y lo que es de mala calidad es el Gobierno de España", ha apuntado.

POLÍTICAS DE "MALA CALIDAD"

"Lo que es de mala calidad son las políticas del Gobierno de Sánchez, lo que es de mala calidad son ministros que tiran piedras sobre el tejado de personas que trabajan día a día para que la población pueda seguir creciendo, para que a nuestras mesas puedan seguir llegando productos de buena calidad y para que España sea uno de los países más exportadores de carne de calidad del mundo".

El secretario general del PP ha recordado que en España alrededor de 2 millones de personas se dedican a la actividad ganadera y que son 9.000 millones de euros los que se exportan en productos de esta industria a 130 países.

CESE DEL MINISTRO GARZÓN

"Cada día que pasa sin cesar al ministro Garzón", ha detallado García Egea, es "un día más de falta de credibilidad de Pedro Sánchez y también del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, porque hay que aclarar que si hoy Garzón es ministro y ha podido atacar al sector ganadero, es porque Teruel Existe y el Partido Socialista votaron a Pedro Sánchez".

Asimismo, ha aprovechado para enviar un mensaje a todos los emprendedores de España, en núcleos urbanos y rurales: "El PP va a estar con ellos y vamos a iniciar una campaña, una actividad extra, para evitar que las declaraciones de Garzón perjudiquen la exportación de carne y de productos ganaderos".

TERUEL, EN EL CENTRO DE DECISIÓN

Por otro lado, García Egea ha prometido que si Pablo Casado se convierte en el próximo presidente del Gobierno de España, Teruel se situará en el centro de la mesa de decisiones.

"Teruel es evidente que va a tener voz en tanto en cuanto el PP tenga capacidad de influencia en Madrid. Para que Teruel tenga capacidad de decisión la única solución es que Pablo Casado sea el próximo presidente del Gobierno de España. Ni nuevos partidos, ni partidos inventados, ni partidos que vienen a prometer todo y al final no hacen nada".

En esta línea, ha valorado la "ineficacia" que ha tenido para la provincia turolense la irrupción de Teruel Existe: "¿Qué de bueno han traído esos nuevos partidos a la provincia de Teruel? Absolutamente nada".

García Egea ha demandado al Ejecutivo central inversiones en infraestructuras, en arreglo de carreteras, proyectos para llevar internet a todos los núcleos rurales de la provincia, para "blindar" los servicios esenciales.

Por último, el secretario general de los 'populares' ha resaltado que su organización política está "muy pegada" al territorio y está construyendo un partido "de base". "Las provincias son la base sobre las que asentar las propuestas de Pablo Casado y nosotros estamos trabajando en dar a conocer nuestra alternativa. Creemos que hay otra forma de hacer política, creemos que cuando se bajan impuestos se crea empleo, Andalucía lo ha demostrado, Murcia y Madrid, también", ha apostillado.

ACTIVIDAD GANADERA EN TERUEL

Por su parte, el presidente del PP de Teruel, Joaquín Juste, ha contado que la explotación bovina que han visitado --propiedad de un joven llamado Marcos-- es el ejemplo de un emprendimiento que ha permitido que Guadalaviar tenga "más habitantes y más actividad económica".

Por eso, ha reconocido Juste, "no entendemos que se hacen fuera de España y lo que hacen es denigrar la marca España de ganadería, con la importancia que tiene para Aragón, Teruel y los 236 municipios, sea de vacuno, ovino o porcino".

El presidente del Partido Popular provincial ha sostenido que "muchísimos" municipios de Teruel no tendrían población si no hubiese ganadería. "Es lo que está aguantando y manteniendo la población en la inmensa mayoría de estas localidades, porque, además, no hay alternativa. No tenemos otra cosa", ha esgrimido.

"Es impresionante que se hable con esa falta de criterio, falta de información y lejos de ayudar, se perjudique. Queríamos transmitir el apoyo del PP Teruel a la ganadería y a todos los municipios de Teruel", ha sentenciado Joaquín Juste.