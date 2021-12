García Egea (PP) propone una ley nacional de pandemias para unificar criterios y cree que Sánchez "no ha aprendido nada". - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 19 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha propuesto este domingo aprobar una ley nacional de pandemias para unificar criterios y que todas las comunidades puedan actuar "igual" ante la COVID-19. Ha dicho que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "no ha aprendido nada" de la pandemia.

García Egea ha exigido a Sánchez "que recoja la mano tendida de Pablo Casado" y promueva la elaboración de una sola ley de pandemias, insistiendo en que Sánchez "no ha marcado un criterio objetivo".

Ha intervenido esta mañana ante el plenario del 14º Congreso Autonómico del PP Aragón, celebrado en el Palacio de Congresos de Zaragoza, donde ha asegurado que "no tiene sentido" que en Barbastro (Huesca) la lucha contra la pandemia sea distinta a la que se realiza en La Seo de Urgell (Lérida).

"Podríamos dejar un legado en forma de leyes", ha aseverado García Egea, quien ha lamentado que "Sánchez vuelve a decir no a la cordura, al sentido común y a la ley de pandemias", añadiendo que "tenemos 17 Navidades distintas ¿No se podía prever que el 24 de diciembre es Nochebuena?". Ha exigido a la vicepresidenta, Yolanda Díaz, que "si sabe algo sobre la pandemia que lo diga ya".

"De nuevo el Gobierno ha dejado en manos de las comunidades autónomas la gestión" de la pandemia, ha criticado, rechazando combatir el mismo virus "con diferentes herramientas" y ha alertado de que la incidencia es ahora mucho mayor que en otros momentos.

AZCÓN, PRESIDENTE REGIONAL

"Hoy elegimos a un alcalde" como presidente del PP regional, ha continuado García Egea, para quien "las dos cosas más importantes que uno puede ser son: ser alcalde de tu pueblo y pregonero de la Semana Santa", ironizando al señalar que "secretario general está bien, pero muy bien de tí no hablan".

De Jorge Azcón ha destacado que es "una persona trabajadora, dialogante, con una enorme vocación de servicio público" y ha puesto de relieve sus "enormes cualidades humanas", pronosticando que los alcaldes socialistas le llamarán para pedirle ayuda, realzando el papel del alcalde de Zaragoza en la FEMP. "Es un alcalde de referencia para nosotros y representa a los alcaldes de la libertad que pueden ofrecer una experiencia de gestión", ha agregado.

También ha señalado que Azcón "trabaja al 200 por cien" y que los populares no son "como Lambán, que se debate en el dilema de tener que elegir entre los intereses del PSOE o Aragón y siempre termina eligiendo lo mismo: No enfadar a Pedro Sánchez". Ha dado por seguro que el PP ganará todas las elecciones que se convoquen a partir de ahora y ha pedido "no repetir los errores".

Ha elogiado al presidente regional saliente, Luis María Beamonte, "una persona honesta, leal, trabajadora", que ha dirigido el PP aragonés "con dedicación" y apoyando a la dirección nacional. "Siempre voy a estar en deuda contigo", le ha dicho.

El número 2 del PP ha animando a tomarse la política "como una carrera de relevos", de forma que "uno coge el testigo, da el máximo y pasa el testigo a otro para que pueda seguir dando el máximo".

"Zaragoza es una ciudad maravillosa, un poco más desde que gobierna Azcón, y me gusta encontrarme con personas que trabajan día a día", ha manifestado García Egea, mencionando al diputado al Congreso por Zaragoza, Eloy Suárez, y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, a quien ha agradecido su trabajo "callado y sincero por Teruel y no para apoyar a Sánchez, como hacen otros", proclamando que el PP está "con el territorio y los vecinos".

"Cuanto más unidos estemos, más fuertes vamos a ser", ha expresado el secretario general, quien ha aseverado que el PP "necesita personas que compartan puntos de vista, que reflejen la pluralidad de España", añadiendo que "España no es uniforme pero sí está unidad".

También ha defendido que las personas estén "en el centro de toda decisión" y que el PP sea "un partido abierto, plural, porque no puede haber unión sin diversidad".

VICTORIA

Teodoro García Egea ha advertido de que "solo si hay unidad habrá victoria y solo si han partido habrá Gobierno" y se ha mostrado convencido de que "en Aragón tendremos el Gobierno en las próximas elecciones autonómicas". Ha avisado de que el PP "se construye de abajo a arriba" y de que el trabajo "desde los cimientos" a veces "pasa desapercibido" pero sin él "es imposible que construyamos un proyecto para Aragón".

"Todos tenemos la misma visión de lo que debe ser nuestro partido", ha considerado García Egea, quien ha propuesto: "Unir para ganar, ganar para gobernar y gobernar para ser un partido útil para España", aclarando que "la política útil es aquella al servicio de los ciudadanos", emplazando a poner los intereses de los vecinos "incluso por encima de los del partido" y ha reclamado anteponer los intereses de Aragón a los del PP.

RIADAS

El PP sigue centrado en "pisar terreno" y "si el presidente del PP Zaragoza tiene que comprar más botas para que todo el mundo pise terreno, le encomendamos la labor". A juicio de García Egea, "la crecida del Ebro ha sido tan grave como consecuencia de la inacción de algunas Administraciones".

Ha urgido a limpiar los cauces de los ríos y a acordarse de Aragón "no solo para pedir los votos". Ha recordado a los zaragozanos, riojanos y navarros que han padecido las riadas y ha comentado que el presidente del PP, Pablo Casado, va a visitar esta tarde la zona anegada en Zaragoza.

Ha opinado que Sánchez "es el presidente que no para de batir récords: en el precio de la luz, en el IPC, y además nos van a poner un impuesto por trabajar, hasta peajes en las carreteras", por lo que ha animado a "la rebelión cívica en torno al PP y Casado para sacar de una vez por todas a Pedro Sánchez y Podemos de La Moncloa".

Teodoro García Egea ha manifestado que los PGE no los han decidido los aragoneses, sino "Rufián y Bildu" y ha advertido de que "si queremos que Aragón se siente en la mesa de las decisiones la única posibilidad es que Casado se siente en la mesa de La Moncloa y guíe el destino del país".

Ha lamentado "la desidia" del Gobierno de España y ha comentado que "hay gente que va a poder ver el juego del calamar en catalán", tras lo que ha indicado que "mientras vemos peleas entre ministros, vemos la España real, que madruga".

También ha aludido al coste de la luz, afirmando que con la propuesta de Pablo Casado se rebajaría un 20 por ciento la factura y se destinarían 9.000 millones a bajar la factura.

"Somos un partido comprometido, que siempre ha sacado a España de momentos muy difíciles y lo vamos a volver a hacer", ha prometido García Egea, quien ha recalcado que "el PP no conoce las situaciones fáciles".

