García Madrigal asegura que su candidatura a las primarias del PSOE a la Alcaldía de Zaragoza está "libre de equipaje"

Publicado 13/09/2018 14:47:36 CET

ZARAGOZA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de las Cortes de Aragón, Florencio García Madrigal, ha asegurado que su candidatura a las primarias del PSOE a la Alcaldía de Zaragoza es "transparente", no tiene "limitaciones" y está "libre de equipaje".

García Madrigal ha depositado este jueves 230 avales de militantes socialistas para convertirse en candidato a las primarias. Los tres precandidatos: la consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría; la exconcejal del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Dueso; y García Madrigal han entregado el máximo de avales permitido, 230 (un 10 por ciento de la militancia en Zaragoza), y el doble del mínimo necesario.

El vicepresidente del Parlamento aragonés ha hecho hincapié en que es un candidato que se presenta sin haber recibido "ningún tipo de apoyo oficial" y únicamente con el de sus compañeros de partido. "Si las otras candidatas están apoyadas por el oficialismo y algunos medios de comunicación, no tengo problema, porque la militancia socialista está muy educada para tener juicio crítico y votar".

En este sentido, ha insistido en que, entre sus avales y entre sus colaboradores, no hay "ningún cargo público", lo que le otorga, según ha dicho, una "posición favorable". Y ha destacado lo siguiente: "No estoy en el poder Ejecutivo y, al no estarlo, tengo perspectiva suficiente para analizar la realidad política de los distintos partidos".

Asimismo, ha agradecido la "confianza" que ha depositado la militancia en él y se ha comprometido a ofrecer "un servicio de atención domiciliaria las 24 horas para quien me apoye". "Si logro llegar al Ayuntamiento de Zaragoza estaría también en servicio las 24 horas para los zaragozanos", ha apostillado.

Por último, ha mantenido "nunca estaría en política sin diálogo", al tiempo que ha agregado que, precisamente, lo que necesita Zaragoza y su Ayuntamiento es un "cambio" a través del diálogo porque "ahora se encuentra en la bronca permanente".