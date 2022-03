Gastón creará un observatorio para evaluar los efectos de la guerra de Ucrania en la economía

ZARAGOZA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, pondrá en marcha un observatorio para evaluar los efectos de la crisis derivada de la guerra de Ucrania en la economía regional. Lo ha anunciado en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, donde ha comparecido a petición de Cs.

Gastón, que ha reafirmado la "solidaridad con el pueblo ucraniano", ha considerado necesario analizar las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania desde una perspectiva global y tomar medidas desde "la unidad de acción".

"Todos somos ya más pobres", no solo Aragón y el conjunto de España, sino las economías de gran parte de los países del mundo, ha dicho, apuntando que unas 300 empresas exportan a Ucrania y Rusia. Ha dejado claro que "la subida de los precios de la energía, las materias primas y los productos agrícolas acabarán trayendo una subida de los bienes impulsada por los costes de producción" y ha mostrado su preocupación por la inflación en el contexto internacional, "más duradera y mucho más difícil de combatir".

"Acabamos de salir de una crisis para meternos en otra y no puede ser que no hayamos aprendido ninguna lección", ha continuado la titular de Economía, quien ha emplazado a "trabajar con responsabilidad" y no plantear "un saquito de medidas exclusivamente" ni "generar falsas expectativas". Ha llamado la atención sobre el comportamiento de los precios de la electricidad, "poco equitativo", y ha propuesto "buscar el equilibrio entre territorios".

PASIVIDAD DEL GOBIERNO

El diputado de Cs Javier Martínez ha aseverado que "esto lo están pagando los que menos tienen" y ha avisado de la subida de los tipos de interés. "Ningún Gobierno se puede permitir lo que estamos viendo: Pasividad absoluta, no hay nada encima de la mesa", ha agregado.

Martínez ha asegurado que "la gente empieza a desesperarse, a manifestarse y a pasarlo muy mal", tras lo que ha criticado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez por su política fiscal en un contexto de paralización del consumo.

Asimismo, el diputado de Cs ha hecho hincapié en que "el Gobierno de Aragón sigue yendo a preocuparse de grandes proyectos y grandes inversiones", por lo que ha recomendado al Ejecutivo que "visite una frutería de Monzón, una peluquería de Alcañiz o un taller de coches de Las Fuentes, que son la mayoría de los negocios de la Comunidad Autónoma".

SOLUCIONES RIGUROSAS

La diputada del PSOE Beatriz Sánchez ha dicho que el impacto de la guerra "va a ser particularmente negativo en Europa" y ha propuesto tomar "soluciones rigurosas y estructurales". Ha criticado las medidas que tomó el PP al frente del Gobierno de España en la crisis de 2008.

En representación del PP, Javier Campoy ha señalado que "ante una situación que exige un liderazgo sólido y potente para salir de un caos, tenemos un Gobierno frente al que todos nos hacemos una pregunta: si es consciente de los problemas que hay en España o vive en una realidad paralela". Ha exigido una reducción de impuestos.

El portavoz de Podemos, Nacho Escartín, ha expresado que "los cambios vienen muy rápido" y que "dependemos de los materiales y combustibles que vienen de lejos y ahí somos vulnerables", por lo que ha propuesto "hacer algún cambio que no nos haga ser tan dependientes de lo que viene de fuera".

El portavoz de CHA, Joaquín Palacín, ha hecho notar que "hay variables que no podemos controlar, como la duración del conflicto". Se ha quejado de que el Gobierno de España "no está haciendo nada" para bajar el precio de la energía.

Desde VOX, Marta Fernández ha recalcado que la inflación ya se apuntaba cuando, a finales de 2021, se aprobaron los Presupuestos autonómicos y ahora se ha transmitido a todos los productos de la cesta de la compra, a lo que se suma una previsible subida de los tipos de interés.

El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, ha manifestado que la UE "va a marcar la senda a seguir" y ha destacado que la inflación deriva en una ralentización del crecimiento económico.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha urgido a "sacar el gas de la conformación del precio de la energía" y ha aseverado que "los beneficios caídos del cielo se acaban o se gravan", criticando "el agosto que se está haciendo debido a la crisis del gas".