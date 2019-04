Gastón, satisfecha con los datos de empleo que "son buenos tanto por la foto coyuntural como por la evolución"

Publicado 25/04/2019 13:58:30 CET

ZARAGOZA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, ha afirmado que el conjunto de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al primer trimestre de este 2019 en la Comunidad "son buenos, tanto por la foto coyuntural como, sobre todo, por la evolución" y ha afirmado que desde el Gobierno de Aragón están "satisfechos".

La tasa de paro en Aragón es del 10,6 por ciento, lo que supone una reducción media respecto a la tasa de paro de España de 4,20 puntos. Gastón ha señalado que, en principio, esta diferencia es positiva, ya que "nos deja como tercera Comunidad autónoma como menos tasa de paro en el conjunto del país". Además, ha destacado que "esta tasa de paro no solo ha disminuido respecto al trimestre anterior, sino también respecto al primer trimestre del pasado año 2018".

También ha indicado que las cifras son positivas teniendo en cuenta que, "tanto en España como en Aragón, el primer trimestre no suele ser bueno en cuestión de datos, debido a que tenemos un mercado laboral estacional, que depende en buena parte del turismo", ha apostillado.

A ello, hay que sumarle, este año, "todos los estragos de un arranque de la nieve que ha sido tardío y que tanto económicamente como, sobre todo, en el empleo ha venido reflejado en que no se tenía el tirón que en otras campañas ha tenido como viene siendo razonable", y que "este año 2019 la Semana Santa, que es un motor de empleo per se, no ha caído en el calendario en el primer trimestre", ha explicado Gastón.

Así, la consejera ha subrayado que "pese a no contar con las condiciones adecuadas para tener unos buenos datos", la EPA ha arrojado estos datos positivos para Aragón. Y ha achacado estas cifras "a la creación de empleo por parte de las empresas, a las expectativas de los aragoneses de encontrar trabajo y a la buena labor de las políticas activas de empleo del Gobierno".

OCUPADOS

Gastón también ha calificado de "positivo" el número de ocupados, ya que ha habido un incremento respecto al año anterior de 16.100 ocupados. En cuanto al número de parados, la evolución interanual refleja una disminución de 5.700 personas. La tasa de paro juvenil respecto al total de la población activa en Aragón es de un 30 por ciento, 5 puntos por debajo de la media nacional.

"El dato que realmente es positivo, juntándolo con la tasa de paro, es el número de efectivos en el computo de la población activa. Vemos que la población activa en un año ha subido 10.400 efectivos, personas que bien están empleadas o manifiestan activamente que tienen voluntad y expectativas de encontrar empleo en nuestra Comunidad, es decir, que se inscriben en el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM)", ha apostillado.

Sin embargo, el dato que sigue "preocupando" al Gobierno de Aragón es el porcentaje en cuanto al número de asalariados que tienen un contrato temporal. "Nos sigue doliendo porque en este primer trimestre ha supuesto un 23,7 por ciento en Aragón, aunque está por debajo de la media nacional, que en este caso corresponde a un 25,9 por ciento", ha puntualizado. Sin embargo, se ha mostrado optimista ya que el dato ha mejorado respecto al trimestre anterior, y respecto al primer trimestre del año pasado.

POLÍTICAS NACIONALES

La consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, ha asegurado que desde el Gobierno se sienten "satisfechos, porque pese a que tengamos todavía una brecha respecto a la media nacional, creemos que ese cambio en las políticas activas de empleo que se está llevando a cabo verán sus frutos".

"Lo sabemos porque en Aragón lo estamos comprobando y, en Madrid, desde el Ministerio de Empleo se está trabajando codo con codo con Aragón, con nuestro departamento, para ir replicando todas aquellas medidas y planes que aquí han venido funcionando", ha añadido.

Así, ha indicado que "el Plan de Empleo Juvenil nacional recoge un buen número de las medidas del plan aragonés para la mejora de la empleabilidad joven, pasando también por el Plan de Parados de larga duración, y apostando por incrementar el número de orientadores, que desde el diagnóstico, el seguimiento, la tutorización y los itinerarios individualizados acompañan a nuestros parados".

MOTIVOS

Gastón ha ofrecido los tres motivos por los cuales el Gobierno de Aragón considera que la tasa de paro ha disminuido este primer trimestre de 2019 en la Comunidad. Por un lado, "el número de personas animadas y con expectativas para encontrar un puesto de trabajo, reflejado en el incremento de población activa".

Por otro, "el tejido empresarial aragonés que ha encontrado un marco de estabilidad y confianza que ha hecho que se genere empleo". Y, además, "por la buena labor y gestión de nuestros servicios públicos de empleo desde el Instituto Aragonés de Empleo".

"Desde el Gobierno hemos llevado a cabo una reorientación en las políticas activas de empleo, tratando a los colectivos más vulnerables en materia de inserción de empleo de una manera individualizada incrementando los orientadores", ha concluido la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón.