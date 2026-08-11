Giménez (PP) pide al Ministerio de Agricultura que amplíe el plazo de solicitud de las ayudas para comprar fertilizantes

El diputado del PP Aragón José María Giménez. - PP.

ZARAGOZA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Agricultura, Ganadería y Alimentación del grupo del Partido Popular en las Cortes de Aragón, José María Giménez, ha urgido este martes al Ministerio de Agricultura a ampliar el plazo de solicitud de las ayudas para la compra de fertilizantes.

Giménez ha registrado una proposición no de ley con esta propuesta y otras, como simplificar los trámites "para que ningún agricultor quede excluido por dificultades administrativas o técnicas", incluir en las ayudas las pradera y los pastos permanentes y tomar las medidas necesarias para que ningún agricultor que tenga derecho a recibir estas ayudas se quede fuera.

"El campo aragonés no necesita propaganda, sino ayudas y soluciones", ha afirmado José María Giménez en rueda de prensa, quien ha reclamado que las ayudas del Ministerio "lleguen al territorio".

El parlamentario del PP ha alertado de que el 40% de los agricultores de la Comunidad Autónoma han quedado fuera de las ayudas del Ministerio de Agricultura.

Giménez ha asegurado que el Ministerio "vuelve a dar la espalda al campo aragonés" porque estas ayudas "son necesarias" para compensar "el enorme incremento del precio de los fertilizantes provocado por la coyuntura internacional", ya que el conflicto de Oriente Medio ha aumentado los precios.

UN PLAZO DE SOLICITUD DEMASIADO CORTO

A su juicio, "el Ministerio ha diseñado un sistema que ha dejado fuera a miles de agricultores". A principios de julio, el Ministerio anunció que se beneficiarían de estas ayudas 424.000 agricultores de toda España, pero una vez finalizado el plazo de solicitud solo 249.000 habían completado los trámites para recibir estas subvenciones, en Aragón 17.400 personas.

"La realidad es que el procedimiento ha fallado porque el Ministerio ha dado un plazo demasiado corto para poder acceder a estas ayudas, también porque esta tramitación ha resultado muy complicada para los agricultores", además de que "ha habido muchos problemas técnicos y la información no ha llegado al sector".

Giménez ha criticado también que el Ministerio ha excluido de estas ayudas a las praderas y zonas de pastos permanentes, lo que afecta a la ganadería extensiva, "que vertebra el territorio y genera vida en los pueblos"

El parlamentario del PP ha hecho notar que "el sector lo está pasando mal" mientras el Gobierno de España "gestiona muy mal", reclamando "medidas correctoras para solucionar los problemas".