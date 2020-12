El Gobierno de Aragón firmará el FITE 2020 la semana próxima

ZARAGOZA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España y el Ejecutivo aragonés firmarán la edición de 2020 del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) la semana próxima, con una previsión de gasto de 76,3 millones de euros, y se lanzará una "macroconvocatoria" de proyectos para impulsar el sector del turismo, incluyendo fondos de 2019.

Lo ha anunciado la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, en una interpelación planteada por el diputado de Cs por Teruel, Ramiro Domínguez, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas.

Pese a que "este año ha estado paralizado, prácticamente", los Departamentos gestores han sacado casi todas las convocatorias y las que quedan se unirán en la mencionada "macroconvocatoria".

En su intervención, Mayte Pérez ha defendido la gestión realizada por el Gobierno de Javier Lambán para impulsar la provincia de Teruel, apuntando que los Presupuestos de 2021 recogen partidas territorializadas por 128 millones de euros, de los que 47 se destinarán a la construcción de los hospitales de Teruel y Alcañiz, cuando "hubo otros Gobiernos que no lo hicieron".

Aunque "el FITE puede mejorarse", es "una política pública de primer orden, ejemplar", ha continuado la consejera, quien ha reconocido que "se ha subvencionado gasto corriente, ordinario", y "se han comprado coches para Medio Ambiente en la época del PP", lo que "pervierte el FITE y lo pone en peligro" ya que "le quita la singularidad que tiene".

Con los Gobiernos de Pedro Sánchez y Javier Lambán "hemos avanzado muchísimo en la mejora cualitativa del FITE, en redefinir el concepto de inversión" y se ha recuperado el carácter plurianual del mismo, lo que permite llevar a cabo las inversiones.

Para luchar contra la despoblación en Teruel, el Ejecutivo regional apuesta por fortalecer los servicios públicos y crear oportunidades de empleo, ha expuesto Pérez, quien ha recalcado que la gestión de este fondo es muy compleja.

Ha defendido las convocatorias para políticas sociales, en especial para consolidar los servicios públicos destinados a mayores, también para impulsar la agricultura y así generar empleo.

ARREGLOS DE ACERAS

Ramiro Domínguez ha dejado claro que "el FITE no es para dar 7,5 millones a los ayuntamientos para determinados arreglos", como "el cambio de una tubería o el arreglo de una acera" porque "no es así", criticando que se hayan destinado partidas no a inversiones, sino a políticas relativas, por ejemplo, a inclusión social. "No somos partidarios de que se haga este tipo de inversiones, el FITE no es para eso y se está haciendo", ha dicho.

Al contrario, "el FITE es para grandes inversiones, para esos empresarios que quieren generar empleo", ha considerado el diputado de Cs, quien por otra parte se ha quejado de la inejecución de muchas partidas antes de que se recuperara la plurianualidad: "Se ha perdido mucho dinero del FITE y eso no es bueno", ha aseverado, tras lo que ha llamado la atención sobre "la burocracia", que dificulta la realización de los proyectos.

"Tenemos muchos proyectos estratégicos que están funcionando", como Dinópolis, Motorland o Galáctica, pero "no hay manera" de llevar adelante "pequeños proyectos de inversión que generan tres, cuatro o cinco puestos de trabajo, no hay manera de que les llegue el FITE por la cantidad de problemas que estamos generando", se ha quejado.