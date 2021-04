El Gobierno de Aragón pide al Ejecutivo central que recurra la sentencia que anula el proyecto de Mularroya

ZARAGOZA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica que recurra en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional que estima parcialmente el recurso de SEO/BirdLife y Jalón Vivo y anula el proyecto de construcción del pantano de Mularroya (Zaragoza). Los regantes y la UTE encargada de la construcción lo harán.

Así lo ha declarado a los medios de comunicación, este lunes, el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, quien ha participado en la reunión presidida por el jefe del Ejecutivo aragonés, Javier Lambán, con los regantes de la cuenca del río Jalón, en el Edificio Pignatelli.

"No nos corresponde a nosotros" presentar el recurso, ha explicado Olona, quien ha comentado que Lambán está "en contacto permanente" con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para "convencerla" de que recurra. Ha añadido que "no hay nada decidido", nada "definitivo" todavía, sino que el Ministerio está estudiando la sentencia y sus consecuencias sobre los regantes. Lambán apoya "absolutamente" la presentación de un recurso en este sentido, ha dicho Olona, insistiendo en que "la decisión no está tomada".

El Gobierno regional ha transmitido a los regantes todo su apoyo "para garantizar no solo la continuidad de las obras, sino su finalización y puesta en servicio", ha continuado el titular de Agricultura, quien tomará "todas las medidas políticas e institucionales" para llevar a término "esta obra imprescindible para el desarrollo de Aragón y la lucha contra la despoblación en la comarca" de Valdejalón (Zaragoza), así como para "la protección y mejora de la agricultura familiar".

RAZONES FORMALES

Además, el Gobierno regional dará a la Junta Central de Usuarios del Jalón "todo el apoyo que necesite" para presentar su propio recurso ante el Supremo. Ha manifestado que la sentencia de la Audiencia Nacional "obedece a razones de carácter formal que son subsanables y se deben subsanar para garantizar la finalización de la obra y su puesta en servicio".

Olona ha explicado que la sentencia anula el proyecto al considerar que no está justificado su interés público superior, como establece la Directiva marco del Agua, en alusión a los motivos sociales y económicos que pueden justificar la alteración de la calidad hidromorfológica de la masa de agua.

Precisamente, para el Gobierno de Aragón esta obra sí cuenta con un interés público superior, más cuando se han invertido --desde la Administración General del Estado-- 140 millones de euros y cuenta con una declaración de impacto ambiental positiva.

MÁS REGADÍOS

El presidente de la Junta Central, Jesús Ángel Lamuela, ha considerado "indispensable" terminar de construir el pantano de Mularroya, asegurando que "va a beneficiar, directa o indirectamente, a todo el río Jalón", de ahí que los regantes no compartan la sentencia y vayan a recurrir, lo que deben acordar en una reunión telemática de su asamblea y su junta directiva.

Esta es "la única forma de poder estar a la altura de las circunstancias y defender los intereses del Jalón", ha continuado Lamuela, quien ha dejado claro que en la cuenca "hay muchos intereses, mucha demanda" y que la margen derecha "no tiene capacidad suficiente de regulación".

Ha comentado que muchos jóvenes se han incorporado a la agricultura en la cuenca del Jalón y los regantes quieren que tengan "capacidad suficiente para poder subsistir", observando que la mayor parte de las explotaciones son familiares.

"Llevamos viviendo toda la vida de la agricultura" y la construcción de Mularroya "es la única posibilidad que nos queda para podernos mantener en el medio", ha proseguido el presidente de los regantes del Jalón, que están dispuestos a "luchar por el valle, Aragón y España".

Con la puesta en uso del pantano de Mularroya se ampliarían los regadíos en 5.000 hectáreas, que se sumarían a las 45.000 ya existentes, ha informado Lamuela, para quien la producción del valle del Jalón se encuentra entre "la más competitiva que hay en España" en cereales, cereza y leguminosas, entre otros productos. "Siempre hemos estado un poco a la vanguardia", ha asegurado.

El presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, solicitará la convocatoria de una reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua con la intención de "utilizar todos los resortes para defender esta posición", ha avanzado el consejero Joaquín Olona.