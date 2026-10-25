El Gobierno aragonés autoriza un proyecto para facilitar el acceso a pastos de alta montana en Laspuña

HUESCA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha autorizado esta semana en Consejo de Gobierno la aprobación de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Laspuña para ejecutar el proyecto 'Pista abriendo pastos', en la Comarca del Sobrarbe, en el marco del Plan Pirineos. La actuación contempla la apertura de una pista forestal de 8.535 metros de longitud, situada entre los términos municipales de Laspuña y El Pueyo de Araguás, con el objetivo de facilitar el acceso de los ganaderos a los pastos de alta montaña del Cubilar de la Manzana y el Plan de Vaqueriza, en el extremo suroccidental del macizo de Cotiella.

El acuerdo formaliza una subvención de 200.000 euros con cargo a 2026 y recoge la financiación complementaria de otros 200.000 euros para el ejercicio presupuestario de 2027, con el fin de abordar la ejecución íntegra del proyecto.

La nueva infraestructura permitirá el acceso de vehículos vinculados a la actividad ganadera y a otros usos de gestión forestal. La zona a la que dará acceso concentra pastos de alta montaña de especial interés para la ganadería extensiva durante la época estival. Hasta ahora, la ausencia de una vía para vehículos motorizados que alcance estos terrenos ha dificultado su aprovechamiento ganadero.

Además de facilitar el acceso a los pastos, la pista permitirá la entrada de personal de la Administración para realizar labores de vigilancia, conservación y restauración, así como el acceso de los servicios de extinción en caso de incendio forestal. El proyecto prevé la instalación de una cadena o barrera para restringir el paso a las personas autorizadas. La infraestructura no está destinada al uso turístico ni recreativo.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

La actuación incorpora medidas de integración paisajística y se plantea para facilitar el mantenimiento de los usos ganaderos tradicionales y la gestión agroganadera y forestal del entorno.

La tramitación ambiental del proyecto incluye una declaración de impacto ambiental emitida por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) el 30 de abril de 2025 y publicada en el Boletín Oficial de Aragón el 12 de junio de ese año. El expediente incorpora asimismo documentación de la Confederación Hidrográfica del Ebro relativa a la autorización de las obras.