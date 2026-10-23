El Gobierno aragonés reclama al MNAC la planificación de los trabajos de devolución de las pinturas profanas a Sijena

Archivo - Monasterio de Villanueva de Sijena (Huesca) - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha enviado este viernes una nueva carta al director del Museo Nacional de Arte de Cataluña, Josep Serra, para reclamar que informe de la planificación de los trabajos de devolución de las pinturas profanas del Monasterio de Sijena, que el museo exhibe en su sala 17.

En la misiva, firmada por el director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Pedro Olloqui, se recuerda que el pasado 9 de octubre se remitió al museo un escrito para comunicar la autorización por parte de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Huesca, reunida por procedimiento extraordinario y de urgencia para autorizar el movimiento de devolución de las pinturas profanas a su lugar de procedencia.

"Transcurrido un plazo más que prudencial y sin haber recibido contestación ni respuesta de ningún tipo, nada más que la información contradictoria publicada en diversos medios de comunicación, y vencido el plazo para iniciar los trabajos señalados en la documentación aportada (por el museo) en el cronograma 3, que debía iniciarse el lunes 19 de octubre", el Ejecutivo aragonés se pone de nuevo en contacto con el MNAC para solicitar una pronta respuesta sobre la planificación prevista para la devolución de las pinturas profanas al Monasterio de Sijena.

En este sentido, se recuerda también que los técnicos del Gobierno de Aragón deben asistir a los diversos movimientos que se efectúen con las pinturas, por lo que es necesario concretar su calendario de trabajo.

"Tengo el convencimiento del pronto cumplimiento de la totalidad de lo dispuesto en las sentencias judiciales con la colaboración y buena fe de todas las partes implicadas", ha señalado el director general en la carta enviada, para ponerse también a disposición del director del museo para mantener las reuniones y conversaciones que considere oportunas con el fin de facilitar la devolución de las pinturas.