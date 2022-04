Goya dialoga con Lorena Domingo y el 'Niño de Elche' en la casa donde falleció el artista, en Burdeos

ZARAGOZA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La casa donde Francisco de Goya falleció, en Burdeos, alberga hasta el 2 de junio la exposición de Lorena Domingo, 'Murió la verdad' (Sin lugar. El murmullo de la ausencia), una iniciativa que se incluye en el programa de actuaciones que el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza han organizado con motivo del 275 aniversario del nacimiento de Francisco de Goya.

La muestra se ha inaugurado por el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Víctor Lucea, y la directora del Instituto Cervantes de Burdeos -antigua casa de Goya-, Luisa Castro. Al acto han asistido también el director del IAACC Pablo Serrano, Julio Ramón, el comisario de la muestra, Ignacio Cabrero y los artistas Lorena Domingo y el 'Niño de Elche'.

En el marco de la programación realizada en torno al 275 aniversario del nacimiento de Goya, la Dirección General de Cultura realiza una convocatoria en 2021 de proyectos de investigación y producción artística contemporánea para relacionar los lugares de nacimiento (Fuendetodos) y de fallecimiento (Burdeos) del pintor con su creación artística.

El trabajo ganador fue el de la zaragozana Lorena Domingo 'Murió la verdad', que es un proyecto expositivo itinerante que llega a la casa en la que falleció Goya, sede actual del Instituto Cervantes de Burdeos, tras pasar por la casa natal del artista, en Fuendetodos. El comisario de la muestra ha sido Ignacio Cabrero.

El proyecto de Lorena Domingo pretende dialogar con los lugares habitados por Goya. Para ello, la artista invade los espacios de tránsito en las casas, abrazando la esencia espiritual de su hogar para cuestionarse cómo y por qué es posible hoy -todavía- la pintura.

Rescatando la propia voz de Goya, quien estuvo en contacto con las ideas de su tiempo, especialmente las ilustradas, Lorena Domingo subraya capítulos del pasado y los trae al presente.

Junto a ella, el artista sonoro, indisciplinar y ex flamenco, Niño de Elche (Elche, 1985). Ambos artistas comparten interrogantes sobre las concepciones artísticas contemporáneas, en una búsqueda de la razón, y la sinrazón, para transmitir una verdad, que como ya adelantara Goya, "murió la verdad".

SIN LUGAR. EL SUSURRO DE LA AUSENCIA

Participar en esta propuesta de poner en relación esta casa natal, en Fuendetodos, con la casa donde falleció el genio en Burdeos forma parte de "un dejarse llevar" propio de los que experimentan, como el propio Goya realizó hasta el final de sus días.

El resultado de este proyecto expositivo se formaliza con una serie de obras que dialogan e intervienen directamente en los diferentes espacios de las casas. Obra pictórica, cerámica e instalaciones encajan con ese grado de indeterminación que nace de la pregunta qué puede ser pintura hoy, y otras obras más relacionadas con las presencias y ausencias fantasmagóricas, mediante nuevas creaciones relacionadas con el interior y el exterior de la casa.

La cerámica deviene en metáfora de la irrealidad y realidad en un ejercicio de neutralización del objeto. Combina la tradición estructural y rítmica de la historia de la cerámica, ya sea en la mezcla de los colores tradicionales de Muel como en su simbolismo.

Para Domingo lo importante es buscar una relación abierta con el espectador, nunca configurar una recepción definitiva, una conclusión cerrada desde el primer punto de vista.

"DEJARSE LLEVAR"

En el centro de la sala, el susurro del Niño de Elche parece salir del pedestal destinado al busto de Goya, y nos invita a inclinarnos para escuchar el sonido interior. Este acto provoca que el reflejo de nuestra cabeza en el espejo se convierta en el propio busto del genio. Cantos y susurros que invocando la presencia del genio o poniendo voz a su ausencia invitan a "un dejarse llevar", ha informado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

El artista ya tiene experiencia en cómo pensar un espacio museístico desde una perspectiva sonora, alejándose de la arquitectura y el poder del propio espacio, ampliando el significado del verbo pensar para dotarle de una dimensión activa, escuchar, y así acercarnos al sentido histórico y filosófico del lugar. Según sus propias palabras, "escuchar es el acto más revolucionario que un hombre puede hacer".

Se invita también al espectador a visualizar el vídeo donde la artista Concha Jerez habla desde el Museo del Prado de Madrid sobre Los fusilamientos de Goya, y la influencia de su obra en el arte contemporáneo.

Ambos artistas, Lorena Domingo y el Niño de Elche, comparten interrogantes sobre las concepciones estéticas contemporáneas, en una continua búsqueda de la razón, y la sinrazón. Todo para abrazar el espacio de la casa natal de Goya, y también la vivienda donde el genio murió, y reconocerse en un lugar con una memoria condensada por el tiempo.

TRAYECTORIA

Lorena Domingo (Zaragoza, 1984) es Licenciada en Bellas Artes y en Historia del Arte por la Facultad de Salamanca. En la actualidad realiza su doctorado en el Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.

Interesada en los problemas de lo pictórico, su deseo de investigar el proceso de pintar le lleva a controlar muy directamente su relación con el soporte, realizando movimientos que derivan en figuraciones o abstracciones que remiten a distintos momentos de la historia de la pintura.

Entre sus exposiciones individuales destacan 'Las raíces del vuelo', en el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza y 'Las raíces de lo pictórico', en CEART-Centro de arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada.

Destacan en su trayectoria el premio al artista aragonés menor de 35 años en atención a su proyección artística concedido por la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte, el tercer premio Crear Injuve, el III Premio de Jóvenes Creadores Aragoneses en 2019 y la beca de comisariado A3rte, primera aceleradora de arte en Aragón.

FRANCISCO CONTRERAS, NIÑO DE ELCHE

Francisco Contreras, Niño de Elche (Elche, 1985) es un artista indisciplinar y ex flamenco que ha sabido aunar en sus diferentes propuestas artísticas géneros como el flamenco, la improvisación, el krautrock o las músicas electrónicas, electroacústicas o contemporáneas junto con la poesía, la performance, la danza o el teatro.

Entre su decena de trabajos discográficos destacan 'Sí, a Miguel Hernández', 'Voces del Extremo' (galardonado por varios medios de comunicación españoles como mejor disco del año 2015), 'Antología del Cante Flamenco Heterodoxo', 'Colombiana', 'Fuerza nueva' junto a la banda granadina "Los Planetas" o el reciente doble LP 'La distancia entre el barro y la electrónica, siete diferencias valderomarianas' sobre el archivo sonoro del artista José Val del Omar. Tiene publicados tres libros titulados 'No comparto los postres', 'Morbo legítimo y el actual 'In memoriam. Posesiones de un ex flamenco'.

De sus variadas propuestas colaborativas destacan los espectáculos 'Raverdial' y 'En el nombre de' realizados junto al dúo audiovisual "Los Voluble" para el Festival Sónar en los años 2015 y 2017, así como su propuesta 'Vaconbacon, cantar las fuerzas' junto al colectivo "Bulos y Tanguerías" en el año 2011. Ha colaborado para artistas como Israel Galván, Angélica Liddell, María Muñoz o C.Tangana, entre otros.

Realiza para la Colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía la obra 'Auto Sacramental Invisible, una representación sonora a partir de Val del Omar', expuesta desde el mes de octubre del 2020.