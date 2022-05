Guerrero (PAR) avisa de que "si no sale adelante una candidatura olímpica conjunta, perderá el país entero"

ZARAGOZA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PAR en las Cortes de Aragón, Jesús Guerrero, ha advertido este jueves de que "si no saliera adelante una candidatura olímpica conjunta, no solo perdería Aragón, sino también Cataluña y el país entero".

Guerrero ha lamentado que la postura de la Generalitat de Cataluña respecto a la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 sea cada vez "más extrema y egoísta".

Para el diputado, "no es de recibo" que el Gobierno de Cataluña salga ahora pidiendo al COE que estudie presentar su opción en solitario, cuando apenas faltan ocho días para que acabe el plazo marcado por el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, para firmar un pacto.

"No podemos permitirnos que todo esto resulte una pérdida de tiempo", ha significado Guerrero quien ha recordado que el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, señaló el martes que si no había acuerdo, no habría candidatura.

En esta línea, el portavoz del PAR en las Cortes ha animado a la Generalitat a pensar en "las consecuencias de un proyecto de país abortado" por intransigencia para suscribir un acuerdo en pie de igualdad, como marcó desde el primer momento el COE y como respaldó en Aragón el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de septiembre.