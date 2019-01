Guillén destaca que la inversión en Aragón sube en 130 millones y reconoce la "incertidumbre" de que se aprueben

Publicado 15/01/2019 13:10:58 CET

ZARAGOZA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, ha destacado este martes que la inversión destinada a la Comunidad Autónoma en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) ha aumentado en 130 millones de euros respecto a 2018, un 32 por ciento, aunque ha reconocido que existe la "incertidumbre" de que se aprueben.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Guillén se ha remitido a los "datos objetivos" para poner de relieve que el Presupuesto inicial de 2018, con el Ejecutivo central del PP, era de 407 millones de inversión en la región por 539 de este año, siendo el incremento medio del 20 por ciento, aproximadamente, 12 puntos por debajo de las previsiones para Aragón.

En este contexto ha puntualizado que "nos preocupan los PGE, pero mucho más el cumplimiento" de los mismos, observando que los Presupuestos de 2018 se publicaron en el BOE, para su entrada en vigor, en junio, por lo que eran "prácticamente inejecutables".

EJECUCIÓN CORRECTA

Para Vicente Guillén, los PGE de Pedro Sánchez "no tienen garantía, todavía, de que sean aprobados", insistiendo en que "lo más importante" es que las inversiones se ejecuten en el ejercicio porque "si no hay una ejecución correcta, no nos sirve de nada", lo que "nos preocupa".

El consejero de Presidencia ha restado importancia a las críticas vertidas por el PP Aragón este martes, observando que el anterior presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, acordó realizar inversiones por valor de 4.000 millones de euros en el País Vasco para que el PNV aprobara los PGE de 2018.

Por otra parte, el consejero ha avanzado que "muy pronto" solicitará al Gobierno central que convoque la reunión anual de la Comisión Bilateral Aragón-Estado.