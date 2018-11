Guillén pide trabajar con "cohesión y unión" para que la Comisión Europea apoye el Corredor Cantábrico-Mediterráneo

Publicado 23/11/2018 12:59:34 CET

ZARAGOZA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, ha apostado por "seguir trabajando como se ha hecho hasta ahora: en cohesión y unión" con la Comunidad Valenciana, el Ministerio de Fomento y los agentes económicos y sociales, para que la Comisión Europea apruebe la financiación del tramo Zaragoza-Teruel-Sagunto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

En declaraciones a los medios de comunicación este viernes, Guillén ha mostrado la "alegría" que ha provocado en el Ejecutivo autonómico que la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo haya aprobado este jueves una enmienda a la inclusión de este ramal ferroviario en el mecanismo de financiación 'Conectar Europa'.

No obstante, ha dicho, "vamos a tener que seguir trabajando" hasta que la Comisión Europea sea quien finalmente "decida su inclusión". "Seguir trabajando de la misma manera para que la presión no baje, que esta decisión no sea flor de un día y nos parezca a todos que está ya hecho", ha aseverado Guillén.

En este sentido, ha asegurado que la aprobación por parte del Parlamento es "un paso muy importante, esencial", pero será la Comisión quien "tome la decisión oportuna". Guillén ha considerado que este primer avance no ha sido sencillo, ya que "había que convencer a los parlamentarios de la Comisión de Transporte de que este corredor ferroviario podía ser transfronterizo".

El consejero de Presidencia ha recordado además que, este mes, el presidente de Aragón, Javier Lambán, y su homólogo en la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, mantuvieron una reunión con la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, quien "se comprometió con este corredor", lo que, a juicio de Guillén, es "un aspecto sustancial" y "un paso muy importante".

ANDORRA

Por otro lado, Guillén ha hecho referencia a la situación de la Central Térmica de Andorra (Teruel), después de que la semana pasada Endesa comunicase a los trabajadores de las centrales térmicas de Andorra y Compostilla (León), cuyo desmantelamiento se iniciará el 30 de junio de 2020.

El consejero ha incidido en que la empresa todavía no ha presentado la solicitud del cierre de las plantas y que será a mediados del próximo mes cuando la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, viaje hasta Aragón para reunirse con el presidente de la Comunidad autónoma, Javier Lambán, para avanzar en el futuro de la central.