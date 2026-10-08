Guitarte indica que el derribo de la térmica de Escucha "sería amputar una parte de la hitoria de los turolenses"

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte. - CORTES DE ARAGÓN

TERUEL 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha comparecido este jueves de la presentación de un recurso de alzada frente a la decisión de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural de no incoar expediente de declaración como Bien de Interés Cultural, o bien catalogado o bien inventariado, de la Central Térmica de Escucha. "Entendemos que para los turolenses el derribo sería un ataque directo a su propia identidad y a su memoria, que vendría a amputar una parte de esta historia que merece mantenerse y protegerse", ha argumentado.

Este recurso se presenta dentro de la propia Administración, hacia el órgano superior, por lo que es un recurso de alzada ante la consejera de Presidencia, Mar Vaquero, "para darle la oportunidad de rectificar esa decisión que entendemos que no está fundada debidamente o, por lo menos, no fundada en ningún criterio técnico ni científico", ha asegurado.

En este recurso se aduce la existencia de un informe técnico de la propia Dirección General de Patrimonio que es claramente partidario de la declaración del conjunto de la Central Térmica de Escucha como Bien de Interés Cultural, como conjunto histórico. "Es un informe muy prolijo, que encarga la misma Dirección General, y cuya conclusión es que Oor todo lo expuesto, considera apropiado declarar la Central Térmica de Escucha como Bien de Interés Cultural, conjunto histórico, según lo contemplado en el artículo 12 de la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés".

Para diputado de Aragón-TE, no genera dudas ni lo deja a la interpretación. "Y sin embargo, la propia Dirección General toma un acuerdo en sentido contrario, con lo que se evidencia, que es un acuerdo que se toma por motivos políticos, no por valores patrimoniales".

En estos momentos, "ya hay personal dedicado al derribo en Escucha, "una actitud que también entendemos temeraria, porque esa resolución todavía no es firme. Es evidente que no es firme porque nosotros hemos presentado recurso de alzada. Incluso después del recurso de alzada caben otras acciones, acciones judiciales, pero, básicamente, nosotros no queremos judicializar".

Tomás Guitarte ha enfatizado que "lo que queremos es darle la oportunidad a la consejera de Presidencia, a Mar Vaquero, de que tome la resolución, porque los propios informes técnicos de su propio departamento se vienen a añadir a todos los que ya han dicho que el valor patrimonial es muy importante, como el propio Colegio de Arquitectos, como APUDEPA, como multitud de asociaciones patrimonialistas en Aragón y en el conjunto de España, como, por ejemplo, la Unión del Patrimonio".

Aragón-Teruel Existe llevará este viernes al Pleno de las Cortes una pregunta a la consejera en ese mismo sentido, "poniendo en evidencia que no hay más fundamento para la resolución que tomaron que un fundamento de voluntad política. Queremos saber si va a rectificar o quiere que durante toda la historia pese sobre su conciencia el haber permitido que se derribe la Central Térmica de Escucha", ha concluido el portavoz.