Tomás Guitarte, candidato de Teruel Existe al Congreso de los Diputados. - TERUEL EXISTE

NAVARRETE DEL RÍO (TERUEL), 29 (EUROPA PRESS)

El número uno de Teruel Existe al Congreso de los Diputados, Tomás Guitarte, ha subrayado que "hay que acudir a votar masivamente, nos estamos jugando el futuro de la provincia y hay que volver a hacer la gesta a la que está acostumbrada a hacer constantemente la provincia de Teruel".

Guitarte ha acudido a votar a Navarrete del Río, pedanía de Calamocha. Antes de depositar las papeletas ha querido recordar que curiosamente hoy 29 de noviembre, hace 26 años que se produjo la huelga o el paro general en la provincia de Teruel, en el año 2000".

Ha agregado que "los turolenses salieron a manifestar el olvido institucional o protestar con el olvido institucional que tenía la provincia. Creo que hoy podemos hacer lo mismo llenando las urnas de papeletas".