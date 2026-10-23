Heridas tres personas en un accidente de tráfico en la A-127, entre Ejea y Tauste (Zaragoza)

Accidente de tráfico entre Ejea y Tauste. - DPZ

ZARAGOZA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas en un accidente de tráfico ocurrido este viernes en la A-127, entre los términos municipales de Ejea de los Caballeros y Tauste, en la provincia de Zaragoza.

El aviso del siniestro se ha recibido a las 7.45 horas y ha tenido lugar en el kilómetro 31 de la citada vía. Ha consistido en el choque frontal entre una furgoneta y un turismo, en el que se ha visto afectado un tercer vehículo de forma leve, han informado desde la Diputación de Zaragoza.

Los bomberos de la DPZ han tenido que rescatar al único ocupante de la furgoneta, que se encontraba atrapado, y ha tenido que ser trasladado en helicóptero a un centro hospitalario de Zaragoza.

El otro, ocupante del turismo, también ha requerido traslado en ambulancia hasta un centro hospitalario de la capital aragonesa.