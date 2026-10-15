Herminio Sancho repite como cabeza de lista del PSOE Teruel al Congreso de los Diputados

Archivo - El diputado socialista Herminio Rufino Sancho Iñiguez, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 12 de marzo de 2024 - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

TERUEL 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actual diputado del PSOE-Teruel en el Congreso, Herminio Rufino Sancho Íñiguez repetirá como cabeza de lista a la Cámara Baja en las elecciones del 29 de noviembre de 2026.

Le seguirá María Pilar Castellano Vivas y José Ángel Galve Gasión; mientras que los suplentes son Vanesa Pellicena Pellicena, Pedro José Casas Mateo y Ana Sales Monserrate.

La candidatura del Senado la lidera como primera titular María José Villalba Chavarria y de suplentes Joaquín Noé Serrano y Sandra Bayón Acebes. El segundo titular es Héctor García Redondo, cuyos suplentes son Irene Quintana Moral y Luis Vicente Lasmarías Martín. El tercer titular es Silvia Inés Gimeno Gascón con sus suplentes Antonio Santiago Navarro Sánchez y Silvia Blasco Casorrán.

Estas listas se han aprobado por la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE-Teruel y tras pasar por la Ejecutiva Regional del PSOE-Aragón tendrán que contar con la aprobación de la Comisión Federal de Listas y de la Ejecutiva Federal, que tendrá lugar este sábado, 17 de octubre.