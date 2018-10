Híjar cree que el R. Zaragoza "hace un feo" al Ayuntamiento "de todos" al no acudir a la recepción oficial

Publicado 17/08/2018 15:02:36 CET

ZeC mantiene la oferta al club para la aplicación de un convenio por valor de 800.000 euros

ZARAGOZA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Híjar, ha afirmado este viernes, 17 de agosto, en rueda de prensa, que la decisión del Consejo de Administración del Real Zaragoza de no acudir a la habitual recepción institucional en el Consistorio "es un error porque no hace un feo al gobierno de la ciudad, sino a una institución que representa a todos los zaragozanos".

Para Híjar, los propietarios del club están "confundiendo los planos", ya que en la recepción al Real Zaragoza "participan siempre representantes de todos los grupos políticos y no solo del gobierno".

Asimismo, el concejal se ha mostrado sorprendido porque, en los últimos días, desde la entidad "habían confirmado su asistencia a la recepción y no sabemos qué ha ocurrido para que hayan decidido dar un plantón a la institución".

"Parece como si los miembros del consejo de administración del Real Zaragoza quisieran jugar a una especie de campaña electoral adelantada poniendo por encima de los intereses del club sus propias aspiraciones políticas y empresariales", ha señalado Híjar, al mismo tiempo que les ha invitado a "formar un partido político o a afiliarse a aquellos que estén más cerca de su ideología si se quieren dedicar a la política".

El concejal ha reiterado que la decisión de no acudir a la recepción es "un error de la dirección del club". "Desde el gobierno municipal no queremos hablar del Real Zaragoza en su conjunto, ya que es una institución que respetamos y de la que muchos somos seguidores", ha matizado.

"MANO TENDIDA"

El concejal ha recalcado que el equipo de gobierno "no se va a ver arrastrados por los errores que cometa la dirección del club" y que van a seguir con su política de "mano tendida". De hecho, Híjar ha manifestado que "el Ayuntamiento y no sólo ZeC está abierto a que, si quieren enmendar el error que han cometido, en los próximos días se pueda ofrecer una recepción en la que el club reciba el apoyo de su ciudad.

También en este sentido, Híjar ha recordado que el Real Zaragoza tiene una propuesta encima de la mesa "desde hace ya bastante tiempo" para poder aplicar la partida de 800.000 euros que existe en los Presupuestos de 2018 y "a la que todavía no han respondido".

Según ha expuesto el concejal, la oferta de colaboración del Ayuntamiento por un valor de 800.000 euros "es muy clara con los destinos para el gasto", que debería repartirse entre el fútbol base, la promoción de la ciudad y la mejora del estadio de La Romareda.

Híjar también ha querido comentar el rumor de que "existe algo de antizaragocismo en el gobierno" y ha aclarado: "Somos los únicos que han invertido en el estadio de La Romareda en los últimos años en cuestiones de seguridad y mantenimiento".

"Incluso en el acuerdo que está encima de la mesa se contempla el cambio de los asientos del estadio, algo muy demandado por los seguidores, y me gustaría saber qué piensa el club de estas propuestas y, si no están de acuerdo, que respondan cuál es su alternativa porque lo que no se contempla es una ayuda directa sin contraprestaciones para la ciudad, los aficionados y el fútbol base", ha resaltado.

INVERSIONES EN LA ROMAREDA

En la rueda de prensa ha participado también el concejal de Urbanismo y Sostenibilidad, Pablo Muñoz, que ha comentado las actuaciones que desde el Consistorio se están llevado a cabo para la mejora de las instalaciones del estadio municipal de La Romareda y también ha opinado sobre la decisión del Real Zaragoza de no acudir a la recepción institucional, que ha calificado como "una falta de respeto a la ciudad".

Muñoz ha insistido en que el gobierno de ZeC "es el que más ha hecho por el estadio de La Romareda porque muchos han hablado pero pocos han hecho cosas".

El concejal ha explicado que desde el gobierno municipal lo que se ha hecho es analizar la situación del estadio e identificar aquellas cuestiones que necesitaban intervención.

Según ha precisado Muñoz, desde el Consistorio se han invertido casi 170.000 euros en modificar las torres de iluminación, los anclajes, parte de la cubierta y las sujeciones.

MEJORAS

"Una vez constatamos que la estructura estaba bien, determinamos que la siguiente actuación necesaria era cubrir todo el foso con una estructura metálica y proceder a instalar puertas antipánico por cuestiones de seguridad", ha afirmado.

De esta forma, conforme a lo expuesto por el concejal, se espera que el próximo día 19 de agosto llegue la estructura metálica para el foso y que a partir del día 20 comiencen los trabajos para su instalación. "Se espera que este mes se puedan completar todas las actuaciones, que tendrán un coste de 150.000 euros más", ha concluido Muñoz.

"Lo extraño de todo esto es que nosotros tenemos una relación constante y fluida con el club y no vemos que haya una confrontación en aspectos como las reformas que estas que estamos llevando a cabo", ha apuntado Híjar en relación con la decisión del Real Zaragoza de no asistir a la recepción institucional.

"Es más, lo que deberían invertir en mantenimiento no lo hacen, nuestros planteamientos, como el de los asientos, que no están ni numerados, deberían ser complementados por el propio club", ha concluido el concejal de Deportes.