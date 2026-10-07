El IAJ reparte en el Campus de San Francisco mil pulseras para detectar sustancias en bebidas

Un ejemplar de las pulseras que se reparten este miércoles. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) ha repartido este miércoles, en el campus universitario de San Francisco, en Zaragoza, 1.000 pulseras para la detección de posibles sustancias que hubieran sido introducidas en una bebida sin la voluntad de la persona que la ingiere.

Así lo han manifestado el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, y la directora gerente del IAJ, Patricia Rodríguez, en el Campus de la Plaza San Francisco, en las fechas previas a la celebración de las Fiestas del Pilar.

Nolasco ha afirmado que esta iniciativa pretende "favorecer un ocio seguro" y "combatir los casos de sumisión química", en un contexto de "antecedentes que hemos sufrido recientemente por parte de una banda latina, Blue Demons".

Las pulseras son de un único uso. Para ello, es preciso colocar una gota de la bebida en el círculo de la pulsera que detecta las posibles sustancias. Si el resultado es negativo, no se iluminará de ningún color. Por el contrario, en el caso de que detecte sustancias de GHB, aparecerá un color azul; mientras que con sustancias de aminas, tenderá a un color anaranjado.

Igualmente, es conveniente que en el momento de depositar las gotas de bebida en la pulsera, las manos estén secas y limpias. El resultado se obtiene de manera prácticamente inmediata: entre 3 y 5 segundos después.

La función de las pulseras también es de efecto disuasorio y para dar garantías a los usuarios que tengan sospechas de que les hubieran podido introducir algún tipo de sustancia en sus bebidas.

Asimismo, portan un código QR con información adicional, instrucciones detalladas respecto al método para aplicar la prueba, las indicaciones necesarias para interpretar el resultado y un acceso directo para contactar con el Centro de Emergencias 112.