ZARAGOZA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja da la bienvenida a la Navidad con una completa programación de actividades dirigidas a todos los públicos que combina tradición, cultura, innovación, entretenimiento y solidaridad. Durante las próximas semanas, diferentes espacios de la Entidad servirán como punto de encuentro para familias, clientes y ciudadanos con propuestas para disfrutar de estas fechas tan especiales.

La Plaza Ibercaja se viste de Navidad La Plaza Ibercaja contará este año con una iluminación especial de inspiración navideña diseñada para crear un ambiente acogedor y festivo en pleno centro de Zaragoza. Esta intervención convertirá el espacio en un punto de encuentro para quienes recorran la ciudad durante estas fechas.

Uno de los grandes protagonistas de esta Navidad en Ibercaja es el regreso de su tradicional Belén al escaparate del Paseo de la Constitución de la Oficina Principal, tras el proceso de restauración llevado a cabo durante el último año.

El Belén podrá visitarse desde el 27 de noviembre hasta el 6 de enero y volverá a ocupar su emblemática ubicación, recuperando una de las tradiciones más arraigadas entre las familias zaragozanas. La exposición se completa gracias a la colaboración de la Asociación de Amigos del Belén, que aportará diversas figuras tradicionales para enriquecer el conjunto.

El Belén cuenta con tres zonas diferenciadas: la aragonesa, que recrea construcciones inspiradas en Aínsa, la Comarca de Sobrarbe y el castillo de Peracense; la hebrea, que alberga las escenas del Nacimiento y la llegada de los Reyes Magos, con figuras de los hermanos Castells; y la del desierto, ambientada con las tradicionales jaimas y figuras de Ángeles Cámara. La composición se completa con más de un centenar de figuras procedentes de Olot, Tula y Bollullos Par del Condado.

Además, se ha instalado un gran abeto de Navidad que estarán expuestos en la Zona Xcaparate (esquina paseo Constitución con plaza Paraíso). El horario para su visita es de lunes a viernes (no festivos) de 8.15 a 14.00 horas.

CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y MAGIA EN XPLORA

El Espacio Xplora volverá a convertirse en uno de los principales focos de actividad de la programación navideña de Ibercaja. Niños y adultos podrán participar en talleres creativos especialmente diseñados para estas fechas, entre ellos propuestas relacionadas con la elaboración de galletas navideñas, la creación de adornos personalizados y la realización de una corona entre otros.

Toda la información sobre horarios e inscripciones de estas actividades en el Espacio Ibercaja Xplora estará disponible a partir del 1 de diciembre en este enlace Navidad Xplora 2026|Ibercaja Espacio Xplora.

Las actividades tienen entrada libre hasta completar el aforo, pero se requiere realizar una reserva de plaza a través de dicho enlace. La programación incluye también una experiencia navideña de realidad virtual en la pantalla de Xplora ubicada en Plaza Paraíso, que permitirá a los participantes interactuar con la tecnología y decorar un árbol navideño.

Como en años anteriores, estarán a disposición de los más pequeños los buzones de las cartas a los Reyes Magos y los pases con el enviado especial sus Majestades de Oriente. Los días y horarios de esta actividad son: 23, 29, 30 de diciembre y 4 de enero, de 11.00 horas a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas, y el 24, 26, 28, 31 de diciembre, y 2 y 5 de enero de 11.00 a 14.00 horas.

CONCIERTO DE LOS INFANTICOS DEL PILAR

En este mismo espacio, el martes 22 de diciembre a las 12.00 horas se celebrará el tradicional concierto de los Infanticos del Pilar. Desde hace más de 30 años, la sede principal del Banco acoge el tradicional concierto de villancicos que organiza Fundación Ibercaja con el Colegio-Escolanía de Infantes del Pilar, tradicionalmente denominados como 'Infanticos del Pilar', cuyo origen se remonta al año 1250.

El 28 de diciembre de 2026, tendrá lugar la Gala de Navidad, una actividad exclusiva para los hijos e hijas de la plantilla de la familia Ibercaja, ganadores del concurso de dibujo.

El Banco, como patrocinador oficial de las actividades navideñas organizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, colabora con el Belén de la Plaza del Pilar y participa en la tradicional Cabalgata de Reyes con una carroza propia. En ella, patinadores de Ibercaja repartirán caramelos y coronas entre los asistentes.

Asimismo, patrocina espectáculos destacados de la programación navideña como La Nueva Cenicienta sobre Hielo, el Concierto de Navidad, Sara Baras y el Gran Concierto de Año Nuevo, entre otros, para los que también gestiona la venta de entradas.

Como novedad este año, Ibercaja colabora con el espectáculo inmersivo audiovisual 'La Estrella', ubicado en el Jardín Botánico, cuyas entradas pueden adquirirse a precios populares a través de entradas.ibercaja.es. También en este enlace se distribuyen las entradas de los espectáculos programados en el Teatro del Mercado, el Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor, el Palacio de Congresos de la Expo y el propio espectáculo La Estrella en el Parque Grande José Antonio Labordeta.

En Madrid, Ibercaja también patrocina y distribuye las entradas de Mágicas Navidades, considerado el parque temático navideño más grande de Europa, que celebra su edición entre el 21 de noviembre y el 10 de enero.

Además, Ibercaja promueve otras iniciativas solidarias en colaboración con diferentes instituciones y entidades sin ánimo de lucro.